Tutorial e video
Imparare a usare Slack con semplicità: tutorial, video e consigli per essere più produttivi.
Conversazioni: creare un sondaggio su Slack
Cosa imparerai in meno di 2 minuti: come avviare un sondaggio e raccogliere le risposte su Slack in modo che il tuo team possa votare e fornire un feedback su diverse idee.
Fai un sondaggio tra i membri del team usando un’app di sondaggio da Slack Marketplace o crea un sondaggio rapido e informale in un messaggio.
Si comincia!
Installa un’app di sondaggio da Slack Marketplace. Se preferisci impostare un sondaggio in un messaggio, segui le istruzioni riportate qui sotto.
- Clicca sul tasto Scrivi per iniziare un messaggio e impostare un sondaggio.
- Scegli gli emoji per ogni opzione di voto e aggiungili al messaggio usando la formattazione di blocco citazione in modo che siano più facili da leggere.
- Invia il messaggio. Se aggiungi una reazione con emoji per ogni opzione, i partecipanti potranno aggiungere il proprio voto più facilmente.
- Aspetta che i membri del team aggiungano le loro reazioni con emoji.
Ecco un esempio di come potrebbe apparire il tuo sondaggio:
Scopri di più: guarda il video per scoprire più modi di utilizzare le reazioni con emoji e portare a termine il lavoro.
Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
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