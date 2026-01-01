Lo que aprenderás en 2 minutos o menos: Cómo dar inicio a una encuesta y recopilar las respuestas en Slack para que tu equipo pueda votar sobre las ideas y ofrecer sus sugerencias.



Haz una encuesta entre los compañeros utilizando una aplicación de sondeo del Slack Marketplace o crea una encuesta rápida e informal en un mensaje.

¡Adelante!

Instala una aplicación para hacer encuestas desde Slack Marketplace. Si prefieres crear una encuesta en un mensaje, sigue estas instrucciones.

Haz clic en el botón Redactar para iniciar un mensaje que cree la encuesta. Elige emojis para cada opción de voto y añádelos al mensaje utilizado el formato de cita en bloquepara que resulten más fáciles de leer. Envía el mensaje. Si agregas una reacción emoji para cada opción, es más fácil que las personas emitan sus votos. Espera a que los miembros del equipo voten usando las reacciones emoji.



A continuación encontrarás un ejemplo de una encuesta:

Más información: Echa un vistazo a nuestro vídeo para descubrir más formas de usar las reacciones emoji a la hora de trabajar.