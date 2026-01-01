Lo que aprenderás en 2 minutos o menos: Cómo iniciar una encuesta y recibir respuestas en Slack para que tu equipo pueda votar por ideas y dar su opinión.



Haz una encuesta a los miembros del equipo con una aplicación de encuestas de Slack Marketplace o crea una encuesta rápida e informal en un mensaje.

¡Pruébalo!

Instala una aplicación de encuestas desde Slack Marketplace. Si prefieres hacer la encuesta en un mensaje, sigue las instrucciones que se indican a continuación.

Haz clic en el botón redactar para escribir un mensaje para iniciar la encuesta. Elige emojis para cada opción y agrégalos al mensaje con el formato de cita en bloque para que se lean más fácilmente. Envía tu mensaje. Al agregar una reacción emoji para cada opción, será más sencillo votar. ¡Espera a que voten con sus reacciones emoji!



Este es un ejemplo de una encuesta:

Más información: Ve nuestro video en el que se muestran más formas de usar reacciones emoji para trabajar.