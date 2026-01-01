Tutorials und Videos
Einfaches Lernen mit Slack: Tutorials, Videos & Tipps, um schneller voranzukommen.
Unterhaltungen: Umfragen in Slack erstellen
Das erfährst du in maximal zwei Minuten: Wie man in Slack eine Umfrage startet und Antworten sammelt, damit dein Team über Ideen abstimmen und Feedback geben kann.
Du kannst mithilfe einer Umfrage-App aus dem Slack Marketplace eine Umfrage unter deinen Teammitgliedern durchführen oder eine schnelle und informelle Umfrage in einer Nachricht erstellen.
Leg einfach los!
Installiere eine Umfrage-App aus dem Slack Marketplace. Wenn du lieber eine Umfrage in einer Nachricht einrichten möchtest, befolge die Anweisungen unten.
- Klicke auf den Nachrichten-Button, um eine Nachricht zu starten, mit der du deine Umfrage einrichtest.
- Wähle für jede Abstimmungsoption Emojis aus und füge sie anhand einer Blockzitat-Formatierung in die Nachricht ein, damit sie leichter zu lesen sind.
- Sende deine Nachricht. Wenn du für jede Option eine Emoji-Reaktion hinzufügst, können andere leichter ihre Stimme abgeben.
- Warte, bis die Teammitglieder mit ihren Emoji-Reaktionen abgestimmt haben!
Hier ist ein Beispiel dafür, wie deine Umfrage aussehen könnte: .
Mehr Infos: In unserem Video erfährst du, wie du Emoji-Reaktionen nutzen kannst, um deine Arbeit zu erledigen.
Super!
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