Das erfährst du in maximal zwei Minuten: Wie man in Slack eine Umfrage startet und Antworten sammelt, damit dein Team über Ideen abstimmen und Feedback geben kann.



Du kannst mithilfe einer Umfrage-App aus dem Slack Marketplace eine Umfrage unter deinen Teammitgliedern durchführen oder eine schnelle und informelle Umfrage in einer Nachricht erstellen.

Leg einfach los!

Installiere eine Umfrage-App aus dem Slack Marketplace. Wenn du lieber eine Umfrage in einer Nachricht einrichten möchtest, befolge die Anweisungen unten.

Klicke auf den Nachrichten-Button, um eine Nachricht zu starten, mit der du deine Umfrage einrichtest. Wähle für jede Abstimmungsoption Emojis aus und füge sie anhand einer Blockzitat-Formatierung in die Nachricht ein, damit sie leichter zu lesen sind. Sende deine Nachricht. Wenn du für jede Option eine Emoji-Reaktion hinzufügst, können andere leichter ihre Stimme abgeben. Warte, bis die Teammitglieder mit ihren Emoji-Reaktionen abgestimmt haben!



Hier ist ein Beispiel dafür, wie deine Umfrage aussehen könnte: .

Mehr Infos: In unserem Video erfährst du, wie du Emoji-Reaktionen nutzen kannst, um deine Arbeit zu erledigen.