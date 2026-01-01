Em conversas do Slack Connect, um banner acima do campo de mensagem avisará os membros de que eles estão em conversas com pessoas externas. Proprietários e administradores de organizações podem ajustar o banner para deixá-lo mais visível e ajudar os membros a distinguir conversas com pessoas internas e pessoas externas.



Gerenciar a visibilidade do banner

É possível escolher entre duas opções de visualização dos banners em conversas do Slack Connect:

Visibilidade padrão

Um banner laranja-claro simples lembrará os membros de que eles estão em uma conversa com pessoas externas.

Um banner laranja-claro simples lembrará os membros de que eles estão em uma conversa com pessoas externas. Alta visibilidade

Um banner em uma cor laranja mais viva lembrará os membros de que eles estão em uma conversa com pessoas externas.

Ajuste a visibilidade do banner para a sua organização

Na Guia inicial, clique no nome da organização na barra lateral.

Selecione Ferramentas e configurações no menu. Depois, clique em Configurações da organização. Clique em Slack Connect, na barra lateral, e depois selecione Configurações. Ao lado de Visibilidade de organizações externas nas conversas, selecione Editar. Escolha uma opção de visibilidade e clique em Salvar.



Ajuste a visibilidade do banner por organização externa

É possível escolher entre duas opções de visualização dos banners em conversas do Slack Connect:

Na Guia inicial, clique no nome da organização na barra lateral.

Selecione Ferramentas e configurações no menu. Depois, clique em Configurações da organização. Clique em Slack Connect, na barra lateral, e depois selecione Conexões. Ao lado da organização que você quer personalizar, clique no

ícone de três pontos e, em seguida, selecione Universal. Selecione Visibilidade e, em seguida, clique em Personalizar [nome da organização]. Escolha uma opção de visibilidade e clique em Salvar alteração.