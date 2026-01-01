In Slack Connect-Unterhaltungen werden Mitglieder durch ein Banner über dem Nachrichtenfeld vorsorglich darauf hingewiesen, dass sie in Unterhaltungen mit externen Personen sind. Org.-Inhaber:innen und Org.-Administrator:innen können das Banner so anpassen, dass es sichtbarer wird, damit Mitglieder einfacher zwischen internen Unterhaltungen und solchen mit externen Personen unterscheiden können.



Sichtbarkeit von Bannern verwalten

Du kannst zwischen zwei Anzeigeoptionen für Banner in Slack Connect-Unterhaltungen auswählen:

Standard-Sichtbarkeit

Ein dezentes, blassorangefarbenes Banner weist Mitglieder darauf hin, dass sie eine Unterhaltung mit externen Personen führen.

Ein dezentes, blassorangefarbenes Banner weist Mitglieder darauf hin, dass sie eine Unterhaltung mit externen Personen führen. Hohe Sichtbarkeit

Ein helleres, sichtbareres orangefarbenes Banner weist Mitglieder darauf hin, dass sie eine Unterhaltung mit externen Personen führen.

Sichtbarkeit von Bannern für deine Organisation anpassen

Klicke auf dem Home-Tab in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.

Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Organisationseinstellungen. Klicke in der Seitenleiste auf Slack Connect und wähle dann Einstellungen aus. Wähle neben Sichtbarkeit externer Organisationen in Unterhaltungen die Option Bearbeiten aus. Wähle eine Sichtbarkeitsoption aus und klicke dann auf Speichern.



Sichtbarkeit von Bannern für externe Organisationen anpassen

Du kannst zwischen zwei Anzeigeoptionen für Banner in Slack Connect-Unterhaltungen auswählen:

Klicke auf dem Home-Tab in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.

Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Organisationseinstellungen. Klicke in der Seitenleiste auf Slack Connect und wähle dann Slack Connections aus. Klicke neben der Organisation, die du anpassen möchtest, auf das

Symbol mit den drei Punkten und wähle Universell aus. Wähle Sichtbarkeit aus und klicke dann auf Für [Name der Organisation] anpassen. Wähle eine Sichtbarkeitsoption aus und klicke dann auf Änderung speichern.