En las conversaciones de Slack Connect, un banner encima del campo de mensajes avisará a los miembros de que están teniendo conversaciones con personas externas. Los propietarios y administradores de la organización pueden ajustar este banner para que esté más visible y, así, ayudar a los miembros a distinguir las conversaciones internas de las conversaciones con personas externas.



Gestionar la visibilidad del banner

Puedes elegir entre dos opciones de visualización para los banners en las conversaciones de Slack Connect:

Visibilidad predeterminada

Un sutil banner de color naranja claro recordará a los miembros que están teniendo una conversación con personas externas.

Un sutil banner de color naranja claro recordará a los miembros que están teniendo una conversación con personas externas. Visibilidad alta

Un banner más llamativo de un naranja más intenso recordará a los miembros que están teniendo una conversación con personas externas.

Ajusta la visibilidad del banner de tu organización

Desde la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, a continuación, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Slack Connect en la barra lateral y, a continuación, selecciona Ajustes. Junto a Visibilidad de las organizaciones externas en las conversaciones, selecciona Editar. Elige una opción de visibilidad y haz clic en Guardar.



Ajustar la visibilidad del banner para organizaciones externas

Puedes elegir entre dos opciones de visualización para los banners en las conversaciones de Slack Connect:

Desde la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, a continuación, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Slack Connect en la barra lateral y luego selecciona Conexiones. Al lado de la organización que quieres personalizar, haz clic en el

icono con tres puntos, y selecciona Universal. Selecciona Visibilidad, y después haz clic en Personalizar para [nombre de la organización]. Elige una opción de visibilidad y haz clic en Guardar cambio.