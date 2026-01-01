Quando sua equipe colabora no Slack, mas acompanha os projetos em outra ferramenta, o contexto pode se perder. Com as listas, é possível capturar, acompanhar e manter o alinhamento nas tarefas exatamente onde você já está trabalhando.



Como identificar trabalho de projeto

Vamos supor que você esteja iniciando um novo projeto e criou um canal para estar coordenado com a equipe. Enquanto você discute o projeto no canal, use uma lista para acompanhar tarefas importantes e seus prazos.

Criar uma nova lista

Inicie uma lista do zero ou use um de nossos modelos (o modelo Rastreador de projetos é uma ótima opção).

No computador, clique em Arquivos na barra lateral e selecione Listas. No canto superior direito, clique em Novo e selecione Nova lista. Para usar o modelo Rastreador de projetos, clique em Começar com um modelo e selecione-o na lista.



Personalize sua lista

Personalize a lista com as informações que quer incluir. No modelo Rastreador de projetos, Tarefa, Status e Destinatário e Prazo são adicionados para você, mas é possível adicionar, editar ou excluir campos para atender às suas necessidades.

Adicionar um campo Editar um campo Excluir um campo Na lista, clique no ícone de mais no final da linha superior. Insira um nome e escolha um tipo de campo. Selecione opções adicionais se solicitado e, em seguida, clique em Salvar. Na lista, passe o mouse sobre o campo que você quer editar. Clique em Editar campo. Faça suas alterações e clique em Salvar quando terminar. Na lista, passe o mouse sobre o campo que você quer excluir. Clique em Excluir campo. Para confirmar, clique em Sim, excluir o campo.



Adicionar itens à lista

Depois de configurar a lista, comece a adicionar itens para cada tarefa do projeto que você precisa concluir.

Clique em Adicionar item e insira uma descrição. Para cada item, clique nas células de campo para inserir os dados relevantes ou selecione uma opção, como destinatário e prazo.

Dica: é possível transformar qualquer mensagem em uma tarefa. Em uma conversa, passe o mouse sobre uma mensagem e clique no ícone de três pontos. Em seguida, selecione Adicionar à lista.



Criar visualizações de lista

Você e sua equipe podem ver informações de diversas maneiras criando visualizações que podem ser salvas e consultadas posteriormente. Por exemplo, crie uma visualização que filtre suas tarefas por prioridade e as ordene por prazo.

Em uma lista, clique no ícone de filtros . Abaixo de Editar visualização, escolha como você quer classificar, filtrar, ocultar e agrupar os itens da lista. Você também pode escolher entre o layout em tabela ou em painel. Clique em Salvar visualização e em Salvar como nova visualização. Para alternar entre as visualizações salvas, clique em Todos os itens.



Mantenha as pessoas certas alinhadas

Para manter as pessoas certas alinhadas sobre o trabalho em andamento, compartilhe a lista com pessoas ou canais específicos, atribua tarefas e inicie conversas dedicadas a itens que necessitam de discussão adicional.

Compartilhar sua lista

Caso já exista um canal dedicado ao projeto, compartilhe a lista no canal para que todos tenham acesso.

Na lista, clique em Compartilhar no canto superior direito. Digite o nome das pessoas ou dos canais, clique no menu suspenso Pode editar para decidir se eles podem ver ou editar a lista e selecione Compartilhar. Para definir permissões gerais, clique em Somente pessoas convidadas podem acessar. Depois, escolha Qualquer pessoa da [organização] pode ver ou Qualquer pessoa da [organização] pode editar.



Atribuir tarefas

Quando você atribui uma tarefa a alguém na lista, essa pessoa pode vê-la na seção Atribuídas a você da página Listas.

Na lista, clique no ícone de pessoas abaixo do campo Destinatário. Pesquise o nome de uma pessoa ou selecione uma opção na lista.



Iniciar uma conversa por mensagens

Se você precisar ter uma conversa mais focada sobre uma tarefa, seja para discutir problemas ou compartilhar atualizações de status, inicie uma conversa sobre o item na lista.

Na lista, passe o cursor do mouse sobre um item e clique em Adicionar comentário para começar uma conversa ou Ver comentário para continuar uma conversa. Digite e envie sua mensagem.



Ativar notificações

É possível ativar notificações sobre itens em uma lista que você quer acompanhar. Por exemplo, pode ser útil receber uma notificação sempre que o status de determinados itens mudar.

Na lista, passe o mouse sobre o item para o qual você quer ativar as notificações e clique em Abrir. Clique no ícone de três pontos, passe o mouse sobre Notificações ativadas e escolha uma opção. As notificações recebidas ficam em Atividade.

Mais formas de usar listas