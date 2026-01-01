Cuando tu equipo colabora en Slack, pero gestiona proyectos en otra herramienta, se corre el riesgo de perder el contexto. Gracias a las listas, puedes registrar, llevar el seguimiento y coordinar las tareas desde donde estés trabajando.



Registra el trabajo del proyecto

Pongamos que estás gestionando un nuevo proyecto y has creado un canal para coordinarte con el equipo. Mientras hablas sobre el proyecto en el canal, puedes usar la lista para hacer un seguimiento de las tareas más importantes y sus fechas de entrega.

Crear una nueva lista

Empieza una lista desde cero o utiliza una de nuestras plantillas (la plantilla Seguimiento del proyecto es una opción excelente).

Desde tu ordenador, haz clic en Archivos en la barra lateral y selecciona Listas. En la esquina superior derecha, haz clic en Nuevo, después selecciona Nueva lista. Para utilizar la plantilla de seguimiento de proyectos, haz clic en Empezar a partir de una plantilla y selecciónala de la lista.



Personalizar tu lista

Personaliza la lista con la información que quieras incluir. La plantilla Seguimiento de proyectos contiene las secciones Tarea, Estado, Asignatario y Fecha de vencimiento, pero puedes añadir, editar o eliminar campos a tu gusto.

Añadir un campo Editar un campo Eliminar un campo En la lista, haz clic en el signo más que aparece al final de la fila superior. Escribe el nombre del campo y selecciona un tipo de campo. Selecciona más opciones si se te solicita y, luego, haz clic en Guardar. En la lista, pasa el cursor por el campo que quieres editar. Haz clic en Editar campo. Haz los cambios que estimes oportunos y haz clic en Guardar cuando hayas terminado. En la lista, pasa el cursor por el campo que quieres eliminar. Haz clic en Eliminar campo. Para confirmar, haz clic en Sí, eliminar este campo.



Añadir elementos a la lista

Una vez que hayas configurado tu lista, empieza a añadirle elementos para cada tarea del proyecto que necesitas completar.

Haz clic en Añadir elemento e introduce una descripción. Para cada elemento, haz clic en las celdas de campo para introducir los datos pertinentes o selecciona una opción (como la persona asignada o la fecha de vencimiento).

Consejo: Puedes convertir cualquier mensaje en una tarea. En una conversación, pasa el cursor sobre el mensaje y haz clic en el icono de los tres puntos; a continuación, selecciona Añadir a la lista.



Crear vistas de lista

Tú y tu equipo podéis ver la información de diferentes maneras creando vistas que podéis guardar y a las que podéis volver. Por ejemplo, puede que quieras crear una vista que filtre tus tareas por orden de prioridad y las ordene por fecha de vencimiento.

Desde una lista, haz clic en el icono de filtros . Debajo de Editar vista, escoge la forma en la que quieres ordenar, filtrar, ocultar y agrupar los elementos de la lista. También puedes elegir entre el diseño de tabla o de tablero. Haz clic en Guardar vista y, a continuación, en Guardar como una nueva vista. Para alternar entre las vistas guardadas, haz clic en Todos los elementos.



Mantener a las personas alineadas

Para que el equipo esté alineado con el trabajo que se está realizando, comparte la lista con las personas o los canales específicos, asigna tareas e inicia hilos de mensajes específicos para los elementos que necesiten una conversación adicional.

Compartir tu lista

Si ya existe un canal específico del proyecto, comparte la lista allí para que todos tengan acceso a ella.

En la esquina superior derecha de la lista, haz clic en Compartir. Escribe el nombre de las personas o los canales, haz clic en el menú desplegable Puede editar para decidir si pueden ver o editar la lista y selecciona Compartir. Para establecer permisos generales, haz clic en Solo las personas invitadas pueden acceder. A continuación, elige Cualquier persona de [la organización] puede ver o Cualquier persona de [la organización] puede editar.



Asignar tareas

Siempre que asignas a alguien una tarea de una lista, esa persona puede verla en la sección Asignado a ti de la página Listas.

En la lista, haz clic en el icono de personas bajo el campo Persona asignada. Busca el nombre de alguien o selecciónalo en la lista.



Iniciar un hilo de mensajes

Cuando tengas que mantener una conversación sobre una tarea, ya sea para hablar de problemas o compartir actualizaciones del estado, inicia un hilo para el elemento de la lista.

Pasa el cursor sobre un elemento de la lista, a continuación, haz clic en Añadir comentario para comenzar un hilo de la conversación o Ver comentario para continuar con el hilo. Escribe y envía tu mensaje.



Activar notificaciones

Puedes activar las notificaciones de los elementos de una lista que quieras tener controlados. Por ejemplo, puede resultar útil recibir notificaciones cuando cambie el estado de determinados elementos.

En la lista, pasa el cursor sobre el elemento para el que quieras activar las notificaciones y haz clic en Abrir. Haz clic en el icono de los tres puntos y, a continuación, pasa el cursor sobre Notificaciones activadas y elige una opción. Todas las notificaciones que recibas estarán en Actividad.

Más formas de utilizar las listas