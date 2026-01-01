Wenn dein Team in Slack zusammenarbeitet, aber Projekte in einem anderen Tool verfolgt, kann Kontext verloren gehen. Mit Listen kannst du Aufgaben dort erfassen, visualisieren, nachverfolgen und bezüglich des Status auf dem aktuellen Stand bleiben, wo du bereits arbeitest.



Projektarbeit erfassen

Angenommen, du startest ein neues Projekt und hast einen Channel erstellt, um dich mit dem Team abzustimmen. Während du das Projekt im Channel besprichst, kannst du mit einer Liste die wichtigen Aufgaben und deren Abgabetermine nachverfolgen.

Neue Liste erstellen

Starte eine Liste von Grund auf neu oder verwende eine unserer Vorlagen (die Projekt-Tracker-Vorlage ist beispielsweise eine großartige Option).

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Dateien und wähle Listen aus. Klicke oben rechts auf Neu und wähle dann Neue Liste aus. Wenn du die Projekt-Tracker-Vorlage verwenden möchtest, klicke auf Mit einer Vorlage starten und wähle sie aus der Liste aus.



Deine Liste anpassen

Passe die Liste an die Informationen an, die du aufnehmen möchtest. In der Projekt-Tracker-Vorlage werden die Felder Aufgabe, Status, Empfänger:in und Fälligkeit für dich hinzugefügt, aber du kannst nach Bedarf Felder hinzufügen, bearbeiten oder löschen.

Feld hinzufügen Feld bearbeiten Feld löschen Klicke in der Liste auf das Pluszeichen am Ende der obersten Zeile. Gib einen Namen für das Feld ein und wähle einen Feldtyp aus. Wähle zusätzliche Optionen aus, wenn du dazu aufgefordert wirst, und klicke dann auf Speichern. Bewege den Mauszeiger in der Liste über das Feld, das du bearbeiten möchtest. Klicke auf Feld bearbeiten. Bearbeite das Feld und klicke auf Speichern, wenn du fertig bist. Bewege den Mauszeiger in der Liste über das Feld, das du löschen möchtest. Klicke auf Feld löschen. Klicke dann zum Bestätigen auf Ja, dieses Feld löschen.



Elemente zur Liste hinzufügen

Wenn du deine Liste eingerichtet hast, kannst du für jede auszuführende Projektaufgabe Elemente hinzufügen.

Klicke auf Element hinzufügen und gib eine Beschreibung ein. Klicke für jedes Element auf die Feldzellen, um relevante Daten einzugeben, oder wähle eine Option aus (etwa den:die Empfänger:in oder das Fälligkeitsdatum).

Tipp: Du kannst jede Nachricht in eine Aufgabe umwandeln. Bewege den Mauszeiger in einer Unterhaltung über eine Nachricht, klicke auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Zur Liste hinzufügen aus.



Listenansichten erstellen

Du und dein Team können Daten auf unterschiedliche Weise visualisieren, indem ihr Ansichten erstellt, die gespeichert und auf die zurückgegriffen werden kann. Du kannst zum Beispiel eine Ansicht erstellen, die deine Aufgaben nach Priorität filtert und nach Fälligkeitsdatum sortiert.

Klicke in einer Liste auf das Filtersymbol . Wähle unter Ansicht bearbeiten aus, wie du die Elemente in der Liste sortieren, filtern, ausblenden und gruppieren möchtest. Du kannst außerdem zwischen einem Tabellen- oder einem Board-Layout auswählen. Klicke auf Ansicht speichern und dann auf Als neue Ansicht speichern. Du kannst zwischen gespeicherten Ansichten umschalten, indem du auf Alle Elemente klickst.



Die richtigen Personen auf demselben Stand halten

Damit richtigen Leute bezüglich der zu erledigenden Arbeit auf demselben Stand bleiben, teile die Liste mit bestimmten Personen oder Channels, weise Aufgaben zu und starte eigene Nachrichten-Threads für Elemente, die zusätzlich besprochen werden müssen.

Deine Liste teilen

Falls es bereits einen eigenen Channel für das Projekt gibt, teile die Liste dort, damit jeder Zugriff darauf hat.

Klicke in der List oben rechts auf Teilen. Gib den Namen von Personen oder Channels ein und klicke dann auf das Dropdown-Menü Bearbeitungszugriff, um zu entscheiden, ob sie die Liste anzeigen oder bearbeiten können, und wähle Teilen. Zum Festlegen allgemeiner Berechtigungen klicke auf Nur eingeladene Personen erhalten Zugriff. Wähle dann Alle in [Organisation] haben Lesezugriff oder Alle in [Organisation] haben Bearbeitungszugriff.



Aufgaben zuweisen

Wenn du jemandem eine Aufgabe in einer Liste zuweist, kann diese Person sie im Ordner Dir zugewiesen auf der Seite Listen einsehen.

Klicke in der Liste auf das Leute-Symbol unter dem Feld Empfänger:in. Suche nach dem Namen einer Person, oder wähle sie aus der Liste aus.



Nachrichten-Thread starten

Wenn du dich gezielt über eine Aufgabe unterhalten willst, sei es um Blocker zu besprechen oder Status-Updates auszutauschen, starte einen Thread für das Element in der Liste.

Bewege in der Liste den Cursor über ein Element und klicke dann auf Kommentar hinzufügen, um einen Thread zu starten, oder Kommentar anzeigen, um einen Thread weiterzuführen. Schreibe und sende deine Nachricht.



Benachrichtigungen aktivieren

Du kannst Benachrichtigungen zu Elementen in einer Liste aktivieren, die du im Auge behalten möchtest. Du kannst dich beispielsweise benachrichtigen lassen, wenn sich der Status eines bestimmten Elements ändert.

Bewege in der Liste den Mauszeiger über das Element, für das du Benachrichtigungen aktivieren möchtest, und klicke auf Öffnen. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten, bewege den Mauszeiger über Benachrichtigungen eingeschaltet und wähle eine Option aus. Sämtliche Benachrichtigungen, die du erhältst, findest du unter Aktivität.

Mehr Möglichkeiten, Listen zu nutzen