Observação: os modelos estão sendo implementados gradualmente. Agradecemos sua paciência enquanto disponibilizamos essas opções para todos os clientes em nossos planos pagos.

Um desafio comum ao coletar feedback de um grupo maior de partes interessadas é receber envios em diversos formatos e fóruns. Para centralizar esse processo no Slack, use nosso modelo Coleta e triagem de feedback. Basta preencher alguns detalhes durante a configuração e pronto.

Dica: encontre um modelo que seja adequado para você, seja qual for a sua necessidade. No Slack no computador, clique em Mais na barra lateral e selecione Modelos para navegar pelos modelos disponíveis.



O modelo de coleta e triagem de feedback inclui:

Canvas de instruções de feedback para compartilhar diretrizes de envio

para compartilhar diretrizes de envio Lista de rastreadores de feedback para organizar e priorizar envios

para organizar e priorizar envios Fluxo de trabalho de formulário de feedback para coletar envios padronizados

para coletar envios padronizados Fluxo de trabalho de notificação de status que posta automaticamente quando itens da lista são adicionados ou atualizados



Criar seu canal de feedback

Quando você está trabalhando no Slack, a melhor forma de coletar e gerenciar envios de feedbacks é em um canal. Nosso modelo Coleta e triagem de feedback tem tudo o que você precisa para facilitar esse processo.

Crie o canal

No computador, clique no botão mais na barra lateral. Selecione Canal e escolha Coleta e triagem de feedback na lista de modelos. Clique em uma guia na visualização do modelo para ver o canvas, a lista ou os fluxos de trabalho. Quando estiver tudo pronto para iniciar a configuração, clique em Próximo e depois em Usar modelo. Dê um nome para o canal seguindo o formato #feedback- prefixo do canal. Escolha um tipo de canal (público ou privado). Depois, clique em Criar. Você pode convidar pessoas para o canal imediatamente, mas recomendamos esperar para adicionar outras pessoas até personalizar seu modelo.





Editar o modelo

Quando seu modelo estiver pronto, você poderá visualizar e fazer alterações no canvas, na lista e nos fluxos de trabalho.

Instruções para feedback Rastreador de feedback Fluxos de trabalho Clique em Instruções para feedback no cabeçalho do canal para abrir o canvas. Você incluiu um parágrafo de apresentação, nomes de seções e instruções para enviar feedback pelo fluxo de trabalho. Revise o conteúdo e, se quiser, faça atualizações. Você tem recursos adicionais para compartilhar; adicione-os à seção Outros recursos. Por padrão, qualquer pessoa no canal poderá editar o canvas. Para restringir as permissões de edição, siga estas etapas. 💡Acesse Usar um canvas no Slack para obter instruções detalhadas sobre como trabalhar com canvas. Conforme as pessoas compartilham feedback usando o fluxo de trabalho, o rastreador é preenchido automaticamente com os envios. Clique em Rastreador de tarefas no cabeçalho do canal para abrir a lista. Você verá três tarefas de espaço reservado, que você pode editar ou excluir. Para editar uma tarefa, clique no campo Tarefa e adicione um novo texto. Em seguida, atualize o campo Descrição. Para excluir uma tarefa, passe o cursor do mouse sobre ela e clique em Abrir. Clique no ícone de três pontos e selecione Excluir item. Para adicionar uma nova tarefa, clique em Adicionar Item. Por padrão, todos os membros do canal poderão atualizar, adicionar e remover itens da lista. Para restringir as permissões de edição, siga estas etapas. 💡Confira Usar listas no Slack para um guia passo a passo sobre como trabalhar com listas. Formulário de feedback para coletar informações para novos campos que você adicionou à lista ou modificar o fluxo de trabalho de Notificação de status de item para incluir mais informações nas mensagens que ele envia ao seu canal.

Abra a guia Fluxos de trabalho no cabeçalho do canal. Clique no ícone de três pontos ao lado do fluxo de trabalho que você gostaria de personalizar ainda mais e selecione Editar fluxo de trabalho. Clique no ícone de lápis ao lado de uma etapa para fazer alterações. Clique em Salvar e em Publicar alterações.

Remover o fluxo de trabalho em destaque Os fluxos de trabalho no Slack automatizam processos executando uma série de etapas pré-configuradas. Embora os dois fluxos de trabalho incluídos neste modelo não exijam configuração adicional, você pode editá-los se desejar. Por exemplo, talvez você precise atualizar o fluxo de trabalho depara coletar informações para novos campos que você adicionou à lista ou modificar o fluxo de trabalho depara incluir mais informações nas mensagens que ele envia ao seu canal. Neste modelo, o fluxo de trabalho de formulário de feedback fica destacado no canal. Quando um fluxo de trabalho é destacado, o campo de mensagem é substituído por um botão para iniciar o fluxo de trabalho. Qualquer pessoa no canal pode usar o fluxo de trabalho ou clicar em Enviar uma mensagem para enviar uma mensagem normal. Se você não quer destacar o fluxo de trabalho, siga as etapas abaixo: Clique no ícone de três pontos ao lado do fluxo de trabalho e selecione Remover de Em destaque. Clique em Remover de Em destaque. 💡Leia O que é um fluxo de trabalho do Slack? para uma visão geral.



Adicionar colegas

Depois de terminar de editar seu modelo, é hora de adicionar pessoas ao canal.

Clique no conjunto de fotos do perfil no canto superior direito. Clique em Adicionar pessoas. Pesquise pessoas ou grupos de usuários e clique em Adicionar.



Ao trabalho

👏 Tcharam! Está tudo pronto para rastrear e gerenciar feedbacks no Slack. Qualquer pessoa no seu novo canal pode acessar o fluxo de trabalho de envio de feedback no campo de mensagem, e você e outras pessoas que ajudam a fazer a triagem dos envios de feedback podem trabalhar diretamente da lista.

