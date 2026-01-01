Nota: i modelli sono in fase di implementazione. Saranno presto disponibili per tutti i clienti con i piani a pagamento. Grazie per la pazienza.

Quando si raccolgono i feedback di un ampio gruppo di stakeholder, una sfida comune è ricevere i feedback in diversi forum e formati. Per centralizzare questo processo in Slack, utilizza il nostro modello Acquisizione e valutazione del feedback: inserisci semplicemente alcuni dettagli durante la configurazione e sarai pronto a cominciare!

Suggerimento: trova un modello adatto a te, qualunque cosa tu abbia bisogno di fare. Da Slack su desktop, clicca su Altro nella barra laterale e seleziona Modelli per sfogliare i modelli disponibili.



Il modello di acquisizione e valutazione del feedback include:

Canvas delle istruzioni per il feedback per condividere le linee guida per l'invio

per condividere le linee guida per l'invio Elenco del tracker di feedback per organizzare e dare priorità ai feedback ricevuti

per organizzare e dare priorità ai feedback ricevuti Modulo di feedback del workflow per raccogliere feedback standardizzati

per raccogliere feedback standardizzati Workflow di notifica dello stato che posta automaticamente quando vengono aggiunti o aggiornati degli elementi dell’elenco



Crea il tuo canale di feedback

Quando lavori su Slack, un canale è il posto migliore per raccogliere e gestire i feedback. Il nostro modello Acquisizione e valutazione del feedback ha tutto quello che serve per facilitare il processo.

Creare il canale

Dal desktop, clicca sul pulsante + nella barra laterale. Seleziona Canale, quindi scegli Acquisizione e valutazione del feedback dall’elenco di modelli. Clicca su una scheda nell'anteprima del modello per visualizzare il canvas, l'elenco o i workflow. Quando sei pronto per avviare la configurazione, clicca su Avanti, quindi clicca su Usa modello. Inserisci un nome per il tuo canale dopo il prefisso di canale #feedback-. Scegli il tipo di canale (pubblico o privato), poi clicca su Crea. Puoi invitare le persone nel canale subito, ma ti consigliamo di aspettare finché non avrai personalizzato il tuo modello.





Modifica il modello

Una volta che il modello è pronto, puoi visualizzare e apportare modifiche al canvas, all'elenco e ai workflow.

Istruzioni per il feedback Tracker di feedback Workflow Clicca su Istruzioni per il feedback nell'intestazione del canale per aprire il canvas. Sono stati inseriti un paragrafo introduttivo, i nomi delle sezioni e le istruzioni per inviare un feedback attraverso il workflow. Rivedi il contenuto e modificalo a tuo piacimento. Se hai altre risorse da condividere, aggiungile alla sezione Altre risorse. Per impostazione predefinita, chiunque nel canale potrà modificare il canvas. Per limitare le autorizzazioni per la modifica, segui questi passaggi. 💡Visita Utilizzare un canvas su Slack per istruzioni dettagliate sull’utilizzo dei canvas. Quando le persone condividono un feedback attraverso il workflow, il tracker verrà popolato automaticamente. Clicca su Tracker delle attività nell’intestazione del canale per aprire l’elenco. Vedrai tre attività segnaposto, che puoi modificare o eliminare. Per modificare un'attività, clicca nel campo Attività e aggiungi un nuovo testo. Quindi aggiorna il campo Descrizione. Per eliminare un'attività, passaci il puntatore sopra e clicca su Apri. Clicca sull’icona dei tre puntini , quindi seleziona Elimina elemento. Per aggiungere una nuova attività, clicca su Aggiungi elemento. Per impostazione predefinita, tutti i membri del canale potranno aggiornare, aggiungere e rimuovere elementi dall'elenco. Per limitare le autorizzazioni per la modifica, segui questi passaggi. 💡Consulta Utilizzare gli elenchi in Slack per una guida dettagliata all’utilizzo degli elenchi. Modulo di feedback per raccogliere informazioni per i nuovi campi che hai aggiunto all’elenco o modificare il workflow Notifica stato elemento per includere maggiori informazioni nei messaggi che manda al tuo canale.

Apri la scheda Workflow nell’intestazione del canale. Clicca sull’icona dei tre puntini accanto al workflow che desideri personalizzare ulteriormente, quindi seleziona Modifica workflow. Clicca sull’icona della matita accanto a un passaggio per apportare modifiche. Clicca su Salva, quindi clicca su Pubblica modifiche.

Rimuovi il workflow in primo piano I workflow in Slack automatizzano i processi eseguendo una serie di passaggi preconfigurati. Anche se i workflow inclusi in questo modello non richiedono configurazioni aggiuntive, puoi modificarli se lo desideri. Per esempio, potresti dover aggiornare il workflow delper raccogliere informazioni per i nuovi campi che hai aggiunto all’elenco o modificare il workflowper includere maggiori informazioni nei messaggi che manda al tuo canale. In questo modello, il modulo di feedback del workflow è messo in primo piano nel canale. Quando un workflow è in primo piano, il campo messaggio viene sostituito da un pulsante per avviare il workflow. Chiunque nel canale può utilizzare il workflow oppure cliccare su Invia un messaggio per inviare un messaggio normale. Se non desideri avere questo workflow in primo piano, segui questi passaggi: Clicca sull’icona dei tre puntini accanto al workflow, quindi seleziona Rimuovi da primo piano. Fai clic su Rimuovi dal primo piano. 💡Leggi Cos’è un workflow di Slack? per una panoramica



Aggiungi i membri del team

Una volta che hai finito di modificare il modello, è il momento di aggiungere le persone al canale.

Clicca sull’insieme delle foto del profilo in alto a destra. Clicca su Aggiungi persone . Cerca le persone o i gruppi utenti, quindi clicca su Aggiungi.



Inizia a lavorare

👏 Evviva! Sei pronto a tracciare e gestire i feedback su Slack. Chiunque nel nuovo canale può accedere al workflow di invio di feedback dal campo messaggio e tu e le altre persone che valutano i feedback potete lavorare direttamente dall’elenco.

