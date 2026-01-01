Nota: Las plantillas se despliegan de forma gradual. Gracias por tu paciencia mientras las ponemos a disposición de todos los clientes de nuestros planes de pago.

Un desafío habitual a la hora de recopilar comentarios de un grupo enorme de partes involucradas es recibir envíos de diferentes formatos y lugares. Para centralizar este proceso en Slack, usa nuestra plantilla Recepción y clasificación de comentarios. Solo tendrás que añadir algunos detalles durante la configuración y... ¡listo!

Consejo: Encuentra la plantilla ideal para lo que necesites. Desde Slack en el ordenador, haz clic en Más en la barra lateral y selecciona Plantillas para ver las plantillas disponibles.



La plantilla Recepción y clasificación de comentarios incluye:

Canvas de instrucciones sobre comentarios para compartir las directrices de envío.

para compartir las directrices de envío. Lista de seguimiento de comentarios para organizar y priorizar los envíos.

para organizar y priorizar los envíos. Flujo de trabajo de formulario de comentarios para recopilar envíos estandarizados

para recopilar envíos estandarizados Flujo de trabajo de notificación de estado que envía publicaciones automáticamente cuando se añaden o editan elementos de la lista



Crear tu canal de comentarios

Cuando trabajas en Slack, la mejor manera de recopilar y gestionar los comentarios enviados es a través de un canal. Nuestra plantilla Recepción y clasificación de comentarios tiene todo lo que necesitas para optimizar este proceso.

Crear el canal

Desde el ordenador, haz clic en el botón del signo más en la barra lateral. Selecciona Canal y, después, selecciona Recepción y clasificación de comentarios en la lista de plantillas. Haz clic en una pestaña de la vista previa de la plantilla para ver los canvas, la lista o los flujos de trabajo. Cuando tengas todo listo para empezar con la configuración, haz clic en Siguiente y, después, haz clic en Usar plantilla. Asigna un nombre a tu canal después del prefijo de canal #comentarios-. Elige un tipo de canal (abierto o cerrado) y haz clic en Crear. Puedes invitar a personas al canal desde el primer momento, pero recomendamos esperar hasta que hayas personalizado la plantilla para hacerlo.





Editar la plantilla

Una vez lista la plantilla, puedes verla y editar los canvas, la lista y los flujos de trabajo.

Instrucciones para enviar comentarios Seguimiento de los comentarios Flujos de trabajo Haz clic en Instrucciones para comentarios en el encabezado del canal para abrir el canvas. Hemos rellenado por ti el párrafo introductorio, los nombres de sección y las instrucciones para enviar comentarios a través del flujo de trabajo. Revisa el contenido y edítalo como quieras. Si tienes recursos adicionales para compartir, añádelos a la sección Otros recursos. De forma predeterminada, cualquier miembro del canal puede editar el canvas. Para restringir los permisos de edición, sigue estos pasos. 💡Visita Usar un canvas en Slack para obtener instrucciones detalladas sobre cómo trabajar con los canvas. A medida que las personas comparten comentarios usando este flujo de trabajo, el sistema de seguimiento se rellenará automáticamente con sus envíos. Haz clic en Seguimiento de tareas en el encabezado del canal para abrir la lista. Verás tres tareas perdeterminadas, que puedes editar o eliminar. Para editar una tarea, haz clic en el campo Tarea y añade texto nuevo. Después, edita el campo Descripción. Para eliminar una tarea, pasa el cursor sobre ella y haz clic en Abrir. Haz clic en el icono con tres puntos y selecciona Eliminar elemento. Para añadir una nueva tarea, haz clic en Añadir elemento. De forma predeterminada, todos los miembros del canal podrán editar, añadir o eliminar elementos de la lista. Para restringir los permisos de edición, sigue estos pasos. 💡Consulta Usar listas en Slack para ver una guía detallada sobre cómo trabajar con las listas. Formulario de comentarios para recopilar información de nuevos campos añadidos a la lista, o modificar el flujo de trabajo Notificación de estado de elementos para incluir más información en los mensajes que envía a tu canal.

Abre la pestaña Flujos de trabajo en el encabezado del canal. Haz clic en el icono con tres puntos que hay junto al flujo de trabajo que quieres personalizar en detalle y selecciona Editar flujo de trabajo. Haz clic en el icono del lápiz situado junto a un paso para editarlo. Haz clic en Guardar y, a continuación, selecciona Publicar cambios.

Eliminar un flujo de trabajo destacado Los flujos de trabajo de Slack automatizan procesos realizando una serie de pasos predefinidos. Aunque los dos flujos de trabajo incluidos en esta plantilla no necesitan ajustes adicionales, puedes editarlos si quieres. Por ejemplo, es posible que tengas que actualizar el flujo de trabajopara recopilar información de nuevos campos añadidos a la lista, o modificar el flujo de trabajopara incluir más información en los mensajes que envía a tu canal. En esta plantilla, el flujo de trabajo Formulario de comentarios está destacado en el canal. Cuando se destaca un flujo de trabajo, el campo de mensajes se sustituye por un botón que da inicio al flujo. Cualquier persona en el canal puede usar el flujo de trabajo o hacer clic en Enviar un mensaje para enviar un mensaje como siempre. Si no quieres destacar este flujo de trabajo, sigue los pasos a continuación: Haz clic en el icono con tres puntos junto a un flujo de trabajo y, después, selecciona Eliminar de destacados. Haz clic en Eliminar de destacados. 💡Consulta ¿Qué es un flujo de trabajo de Slack? para ver información general.



Añadir compañeros de equipo

Cuando hayas terminado de editar la plantilla, toca añadir personas al canal.

Haz clic en el grupo de fotos de perfil del lado superior derecho. Haz clic en Añadir personas. Busca personas o grupos de usuarios y haz clic en Añadir.



Y ahora: manos a la obra

👏 ¡Tachán! Ya puedes supervisar y gestionar los comentarios en Slack. Cualquier persona de tu nuevo canal puede acceder al flujo de trabajo Envío de comentarios desde el campo de mensajes, y tanto tú como otras personas que ayuden a clasificar estos comentarios podréis trabajar directamente desde la lista.

