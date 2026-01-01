Hinweis: Vorlagen werden schrittweise eingeführt. Vielen Dank für deine Geduld während der Einführung für alle Kund:innen mit kostenpflichtigen Plänen.

Ein häufiges Problem beim Einholen von Feedback von einer größeren Gruppe von Beteiligten ist, dass die Beiträge in unterschiedlichen Formaten und Foren eingereicht werden. Damit dieser Prozess in Slack zentralisiert werden kann, verwende unsere Vorlage für das Erfassen und Sichten von Feedback. Gib bei der Einrichtung einfach ein paar Details ein, und schon bist du startklar!

Tipp: Finde eine Vorlage, die für dich geeignet ist, egal, was du tun musst. Klicke in Slack auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Mehr und wähle Vorlagen, um die verfügbaren Vorlagen zu durchsuchen.



Die Vorlage für das Erfassen und Sichten von Feedback enthält Folgendes:

Feedback-Anweisungen-Canvas zum Teilen von Einreichungsrichtlinien

zum Teilen von Einreichungsrichtlinien Feedback-Tracker-Liste zur Organisierung und Priorisierung von Beiträgen

zur Organisierung und Priorisierung von Beiträgen Feedback-Formular-Workflow zur Erfassung standardisierter Einreichungen

zur Erfassung standardisierter Einreichungen Statusbenachrichtigungs-Workflow, der automatisch gepostet wird, wenn Listenelemente hinzugefügt oder aktualisiert werden



Deinen Feedback-Channel erstellen

Wenn du in Slack arbeitest, ist ein Channel der beste Ort, um Feedback-Beiträge zu sammeln und zu verwalten. In unserer Vorlage für die Erfassung und Sichtung von Feedback findest du alles, was du zur Optimierung dieses Prozesses benötigst.

Channel erstellen

Klicke auf dem Desktop auf den Plus-Button in der Seitenleiste. Wähle Channel, und anschließend Erfassen und Sichten von Feedback aus der Liste der Vorlagen aus. Klicke auf einen Tab in der Vorlagenvorschau, um das Canvas, die Liste oder die Workflows anzuzeigen. Wenn du bereit bist, mit der Einrichtung zu beginnen, klicke auf Weiter und dann auf Vorlage verwenden. Gib einen Namen für deinen Channel ein, indem du das Channel-Präfix „#feedback-“ verwendest. Wähle einen Channel-Typ (Offen oder Geschlossen) aus und klicke auf Erstellen. Du kannst sofort Personen in den Channel einladen, aber wir empfehlen, mit dem Hinzufügen anderer Personen zu warten, bis du deine Vorlage angepasst hast.





Vorlage bearbeiten

Sobald deine Vorlage fertiggestellt ist, kannst du das Canvas, die Liste und die Workflows anzeigen und Änderungen daran vornehmen.

Feedback-Anweisungen Feedback-Tracker Workflows Klicke im Channel-Header auf Feedback-Anweisungen, um das Canvas zu öffnen. Ein einleitender Absatz, Ordnernamen und Anweisungen zum Einreichen von Feedback über den Workflow wurden für dich ausgefüllt. Überprüfe den Inhalt und führe alle gewünschten Aktualisierungen durch. Wenn du weitere Ressourcen zum Teilen hast, füge sie dem Ordner „Weitere Ressourcen“ hinzu. Standardmäßig können alle Mitglieder des Channels das Canvas bearbeiten. Gehe folgendermaßen vor, um die Bearbeitungsrechte einzuschränken. 💡Besuche Canvas in Slack verwenden für detaillierte Anweisungen zur Arbeit mit Canvases. Wenn Personen über den Workflow Feedback geben, werden ihre Beiträge automatisch in den Tracker aufgenommen. Klicke auf Aufgaben-Tracker im Channel-Header, um die Liste zu öffnen. Du siehst drei Platzhalteraufgaben, die du bearbeiten oder löschen kannst. Klicke in das Aufgabenfeld und füge neuen Text hinzu, um eine Aufgabe zu bearbeiten. Aktualisiere dann das Feld Beschreibung. Zum Löschen einer Aufgabe bewegst du den Mauszeiger über die Aufgabe und klickst auf Öffnen. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Element löschen aus. Klicke auf Element hinzufügen, um eine neue Aufgabe hinzuzufügen. Standardmäßig können alle Mitglieder des Channels die Liste aktualisieren, Elemente hinzufügen und aus ihr entfernen. Gehe folgendermaßen vor, um die Bearbeitungsrechte einzuschränken. 💡Unter Listen in Slack verwenden findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Arbeit mit Listen. Feedback-Formulars aktualisieren, um Informationen für neue Felder zu sammeln, die du der Liste hinzugefügt hast, oder den Workflow der Elementstatusbenachrichtigung ändern, um mehr Informationen in die Nachrichten aufzunehmen, die er an deinen Channel sendet.

Öffne im Header des Channels auf den Tab Workflows. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben dem Workflow, den du weiter anpassen möchtest, und wähle dann Workflow bearbeiten. Klicke auf das Bleistiftsymbol neben einem Schritt, um Änderungen vorzunehmen. Klicke auf Speichern und dann auf Änderungen veröffentlichen.

Den vorgestellten Workflow entfernen Workflows in Slack automatisieren Prozesse, indem sie eine vorkonfigurierte Reihe von Schritten ausführen. Die beiden in dieser Vorlage enthaltenen Workflows erfordern zwar keine zusätzliche Konfiguration, du kannst sie jedoch bearbeiten , wenn du möchtest. Beispielsweise musst du möglicherweise den Workflow desaktualisieren, um Informationen für neue Felder zu sammeln, die du der Liste hinzugefügt hast, oder den Workflow derändern, um mehr Informationen in die Nachrichten aufzunehmen, die er an deinen Channel sendet. In dieser Vorlage wird der Workflow des Feedback-Formulars im Channel dargestellt. Bei der Vorstellung eines Workflows wird das Nachrichtenfeld durch einen Button zum Starten des Workflows ersetzt. Alle im Channel können den Workflow verwenden oder auf Nachricht senden klicken, um eine Standardnachricht zu senden. Wenn du diesen Workflow nicht vorstellen möchtest, führe die folgenden Schritte aus: Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben dem Workflow und wähle dann Aus Vorstellung entfernen aus. Klicke auf Aus Vorstellung entfernen. 💡Lies Was ist ein Slack-Workflow?, um einen Überblick zu erhalten.



Team-Mitglieder hinzufügen

Sobald du deine Vorlage bearbeitet hast, kannst du die entsprechenden Personen dem Channel hinzufügen.

Klicke auf die Gruppe von Profilbildern oben rechts. Klicke auf Leute hinzufügen. Suche nach Personen oder Benutzergruppen, und klicke dann auf Hinzufügen.



An die Arbeit

👏 Voilà! Du bist bereit, Feedback in Slack zu verfolgen und zu verwalten. Alle Personen in deinem neuen Channel können über das Nachrichtenfeld auf den Workflow für das Einreichen von Feedback zugreifen, und du und andere, die bei der Sichtung von Feedback-Einreichungen helfen, können direkt von der Liste aus arbeiten.

