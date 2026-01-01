Para ajudar você a se concentrar nas notificações mais importantes, defina pessoas específicas, apps e fluxos de trabalho como VIPs para destacar as mensagens delas.



Gerenciar VIPs

Adicionar ou remover VIPs

Ao adicionar VIPs, as mensagens diretas (MDs) e as menções enviadas aparecerão na seção Não lidas VIP na parte superior da barra lateral. Você pode filtrar as notificações geradas pelos VIPs em Atividade, priorizá-las durante o modo de foco ou em Não perturbe. Adicione até 300 pessoas, apps e fluxos de trabalho tanto da sua organização como de organizações externas como VIPs.

Computador iOS Android Clique na sua foto do perfil na barra lateral.

Selecione Preferências no menu. Clique em VIP. Pesquise e selecione a pessoa, app ou fluxo de trabalho que você quer adicionar. Para remover um membro da sua lista VIP, clique em Remover. Toque na foto do perfil na parte superior da tela. Toque em Preferências. Em Notificações, toque em Lista VIP. Pesquise e selecione a pessoa, app ou fluxo de trabalho que você quer adicionar. Para remover um membro da lista VIP, toque no ícone Remover. Toque na foto do perfil na parte superior da tela. Toque em VIP. Pesquise e selecione a pessoa, app ou fluxo de trabalho que você quer adicionar. Para remover um membro da lista VIP, toque no ícone Remover.



Personalizar o som de notificação para VIPs

Depois de adicionar VIPs, é possível personalizar as preferências para que as notificações recebidas de VIPs tenham um som diferente das outras.

Computador Dispositivo móvel Clique na sua foto do perfil na barra lateral. Selecione Preferências e clique em Notificações. Role para baixo até Som e visual. Selecione uma opção no menu suspenso em Som de notificação (apenas mensagens de VIPs). Toque na foto do perfil na parte superior da tela. Toque em Notificações. Toque em Opções do sistema VIP e selecione suas preferências de notificação. Se você já escolheu um som de notificação, toque em Som para alterá-lo.



Permitir notificações durante o modo de foco e Não perturbe

Você pode definir que as notificações dos VIPs sejam sempre entregues, mesmo quando Não Perturbe (NP) ou modo de foco estiver ativado.

Computador Dispositivo móvel Clique na sua foto do perfil na barra lateral.

Selecione Preferências no menu. Clique em VIP. Marque ou desmarque a opção Sempre permitir notificações de VIPs. Toque na foto de perfil. Toque em Notificações. Toque no botão ao lado de Sempre permitir notificações de VIPs.



Filtrar atividades da lista VIP

Em Atividade, filtre as notificações para ver apenas as atualizações de VIPs.

No computador, clique na guia Atividade na barra lateral.

Clique em Filtros e marque a caixa ao lado de VIP.

Dica: quando você vir a guia Atividade em dispositivos móveis, por padrão, as notificações não lidas dos seus VIPs serão exibidas na parte superior do feed. Crie uma exibição personalizada salva no computador para ver uma exibição filtrada em dispositivos móveis.