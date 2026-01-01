Clicca sulla foto del profilo nella barra laterale.
Dal menu, seleziona Preferenze.
Clicca su VIP.
Cerca e seleziona la persona, l’app o il workflow che vuoi aggiungere. Per rimuovere un VIP dall’elenco, clicca su Rimuovi.
Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo.
Tocca Preferenze.
In Notifiche, tocca Elenco VIP.
Cerca e seleziona la persona, l’app o il workflow che vuoi aggiungere. Per rimuovere un VIP dall’elenco, clicca sull’icona rimuovi.
Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo.
Tocca VIP.
Cerca e seleziona la persona, l’app o il workflow che vuoi aggiungere. Per rimuovere un VIP dall’elenco, clicca sull’icona rimuovi.
Personalizzare i toni notifiche per i VIP
Una volta aggiunti i VIP, puoi personalizzare le tue preferenze in modo che le notifiche dei VIP abbiano un tono distinto dalle altre notifiche.
Desktop
Dispositivo mobile
Fai clic sulla foto del profilo nella barra laterale.
Seleziona Preferenze, quindi clicca su Notifiche.
Scorri verso il basso fino a Tono e aspetto.
Seleziona un’opzione dal menu a tendina alla voce Tono notifiche (solo messaggi VIP) .
Tocca la tua foto del profilo nella parte superiore dello schermo.
Tocca Notifiche.
Tocca Opzioni di sistema VIP, quindi seleziona le tue preferenze di notifica. (Se hai già impostato un tono notifiche, tocca Tono per cambiarlo).
Consentire le notifiche durante la modalità concentrazione e Non disturbare
Puoi impostare le notifiche dei VIP in modo che vengano sempre recapitate, anche quando è abilitata la funzione Non disturbare (DND) o la modalità concentrazione.
Desktop
Dispositivo mobile
Fai cli sulla foto del profilo nella barra laterale.
Dal menu, seleziona Preferenze.
Clicca su VIP.
Seleziona o deseleziona Consenti sempre le notifiche da VIP.
Tocca la tua foto del profilo.
Tocca Notifiche.
Tocca l’interruttore accanto a Consenti sempre le notifiche da VIP.
Filtrare l’attività VIP
In Attività, puoi filtrare le notifiche per visualizzare solo gli aggiornamenti dei VIP.
Dal desktop, fai clic su Attività nella barra laterale.
Clicca su Filtri, quindi seleziona la casella accanto a VIP.
Suggerimento: Quando visualizzi Attività su mobile, le notifiche non lette dai VIP verranno visualizzate nella parte superiore del feed per impostazione predefinita. Crea una vista personalizzata salvata su desktop per vedere una vista filtrata su mobile.