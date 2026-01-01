O Slack para equipes é um workspace único para empresas de pequeno a médio porte que buscam centralizar a comunicação. Se estiver encarregado de implementar ou gerenciar o Slack, essa série de guias ajudará você.

Dica: Você também pode acessar o site do Slack para saber mais sobre os nossos planos pagos, os recursos e o trabalho no Slack.

O que este guia abrange?

Como preparar a transição da sua empresa para o Slack?

Diretrizes para configurar o workspace para necessidades específicas.

Maneiras eficazes de usar o Slack e incentivar a adoção pela equipe.

A maneira como o workspace funciona será exclusiva para o estilo de trabalho da sua equipe. Apresentamos aqui os destaques para ajudá-lo a montar o Slack ideal para você:





🥅 Defina suas metas

O que fazer: identifique pontos problemáticos de comunicação, casos de uso de workspace e necessidades específicas a funções.

💡Leia os Primeiros passos para criadores de workspace e fique pronto para a próxima etapa!

🛠 Crie o seu workspace

O que fazer: defina as configurações do workspace, projete uma estrutura para o canal e convide os funcionários para participarem.

💡Experimente definir canais padrão para novos membros quando eles entrarem no workspace.



🚀 Iniciar Slack

O que fazer: promover eventos de treinamento, como um Dia do Slack, além de dar exemplos, deixando claro que o workspace é o ponto central de comunicação da equipe.

💡Peça aos funcionários para lerem os Primeiros passos para novos membros.