Com o modo escuro, trabalhar no Slack cansa menos os seus olhos, pois o tema tem uma cor mais escura e com mais contraste. Você pode ativar o modo escuro nas preferências do Slack ou sincronizar o modo escuro no Slack com as configurações do sistema operacional (SO) em determinados dispositivos.



Ajustar as preferências para o modo escuro

Computador iOS Android Clique na sua foto do perfil na barra lateral. Selecione Preferências no menu e depois Aparência. Em Modo de cor, selecione Escuro. Clique no ícone de fechar quando concluir. Toque na foto do perfil na parte superior da tela. Toque em Preferências. Em Aparência, selecione Modo de cor. Selecione uma opção: Sempre no modo claro, Sempre no modo escuro ou Seguir as configurações do sistema. Toque na foto do perfil na parte superior da tela. Toque em Preferências. Selecione Modo escuro. Selecione as preferências para o modo escuro: Sistema padrão, Desativado ou Ativado.

Observação: as preferências para o modo escuro são específicas do dispositivo. Assim, a ativação do modo escuro no app para computadores não é aplicada no app para dispositivos móveis.



Sincronize o modo escuro com as configurações do sistema operacional

Você pode sincronizar o modo escuro no Slack com as configurações do sistema operacional. Essa opção é compatível com Mac, Windows, iOS 13 e versões posteriores, e também com Android 10 e versões posteriores.

Computador iOS Android Clique na sua foto do perfil na barra lateral. Selecione Preferências no menu e depois Aparência. Em Modo de cor, selecione Sistema. Toque na foto do perfil na parte superior da tela. Toque em Preferências. Em Aparência, selecione Modo de cor. Defina a aparência de sua preferência como Seguir as configurações do sistema. Toque na foto do perfil na parte superior da tela. Toque em Preferências. Selecione Modo escuro. Defina as preferências para o modo escuro como Sistema padrão.

Observação: no iOS, o modo escuro no Slack sincroniza automaticamente com as configurações do sistema operacional.