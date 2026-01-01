Der Dark Mode entlastet deine Augen bei der Arbeit in Slack, da du zu einem dunkleren, kontrastreicheren Farbschema wechseln kannst. Der Dark Mode kann über deine persönlichen Slack-Einstellungen aktiviert werden; bei bestimmten Geräten kannst du den Dark Mode in Slack auch mit den Einstellungen deines Betriebssystems (OS) synchronisieren.



Deine Einstellung für den Dark Mode anpassen

Desktop iOS Android Klicke auf dein Profilbild in der Seitenleiste. Wähle Persönliche Einstellungen aus dem Menü aus und klicke dann auf Erscheinungsbild. Wähle Farbmodus und dann Dunkel aus. Wenn du fertig bist, klickst du auf das Schließen-Symbol. Tippe oben auf dem Bildschirm auf dein Profilbild. Tippe auf Persönliche Einstellungen. Wähle unter „Erscheinungsbild“ die Option Farbmodus aus. Wähle eine Option aus: Immer hell, Immer dunkel oder Systemeinstellungen folgen. Tippe oben auf dem Bildschirm auf dein Profilbild. Tippe auf Persönliche Einstellungen. Wähle Dark Mode aus. Wähle deine Einstellung für den Dark Mode aus: Systemstandard, Aus oder Ein.

Hinweis: Die Einstellung für den Dark Mode gilt nur für ein Gerät. Wenn du diesen Modus also in der Desktop-App aktivierst, gilt das nicht für die mobile App.



Dark Mode mit den Einstellungen deines Betriebssystems synchronisieren

Du kannst den Dark Mode in Slack mit deinen Betriebssystem-Einstellungen synchronisieren. Das wird auf Mac, Windows, iOS 13 und höher sowie für Android 10 und höher unterstützt.

Desktop iOS Android Klicke auf dein Profilbild in der Seitenleiste. Wähle Persönliche Einstellungen aus dem Menü aus und klicke dann auf Erscheinungsbild. Wähle unter Farbmodus die Option System aus. Tippe oben auf dem Bildschirm auf dein Profilbild. Tippe auf Persönliche Einstellungen. Wähle unter „Erscheinungsbild“ die Option Farbmodus aus. Lege deine Einstellung für das Erscheinungsbild auf Systemeinstellungen folgen fest. Tippe oben auf dem Bildschirm auf dein Profilbild. Tippe auf Persönliche Einstellungen. Wähle Dark Mode aus. Lege deine Einstellung für den Dark Mode auf Systemstandard fest.

Hinweis: Bei iOS wird der Dark Mode in Slack automatisch mit deinen Betriebssystem-Einstellungen synchronisiert.