Avec le mode sombre, l’utilisation de Slack fatigue moins les yeux, car le design de couleurs est plus foncé et le contraste plus marqué. Vous pouvez activer le mode sombre à partir de vos préférences Slack ou synchroniser le mode sombre dans Slack avec les paramètres de votre système d’exploitation (OS) sur certains appareils.



Définir vos préférences en mode sombre

Ordinateur iOS Android Cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale. Sélectionnez Préférences dans le menu, puis Apparence. Sous Mode de couleur, sélectionnez Sombre. Cliquez sur l’icône de fermeture lorsque vous avez terminé. Appuyez sur votre photo de profil en haut de l’écran. Appuyez sur Préférences . Sous Apparence, sélectionnez Mode de couleur . Sélectionnez une option : Toujours clair, Toujours sombre ou Selon les paramètres système. Appuyez sur votre photo de profil en haut de l’écran. Appuyez sur Préférences . Sélectionnez Mode sombre . Choisissez vos préférences pour le mode sombre : Paramètres par défaut du système, Désactivé ou Activé.

Remarque : les paramètres du mode sombre sont spécifiques à chaque appareil, donc le fait de l’activer sur l’application de bureau ne l’appliquera pas à l’application mobile.



Synchroniser le mode sombre avec les paramètres de votre système d’exploitation

Vous pouvez synchroniser le mode sombre dans Slack avec les paramètres de votre système d’exploitation. La fonctionnalité est prise en charge sur Mac, Windows, iOS 13 et les versions ultérieures, et Android 10 et les versions ultérieures.

Ordinateur iOS Android Cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale. Sélectionnez Préférences dans le menu, puis Apparence. Sous Mode de couleur, sélectionnez Système. Appuyez sur votre photo de profil en haut de l’écran. Appuyez sur Préférences . Sous Apparence, sélectionnez Mode de couleur . Définissez votre apparence préférée sur Suivre les paramètres système. Appuyez sur votre photo de profil en haut de l’écran. Appuyez sur Préférences . Sélectionnez Mode sombre . Définissez vos préférences en matière de mode sombre sur Paramètres par défaut du système.

Remarque : sur iOS, le mode sombre de Slack se synchronise automatiquement avec les paramètres de votre système d’exploitation.