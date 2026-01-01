Crie um conjunto de prefixos padronizados para os canais para ajudar a promover a organização e a consistência no Slack. Adicionar prefixos aos nomes dos canais pode ajudar os membros a encontrar trabalhos e tirar dúvidas mais rápido.

Considerações importantes

O Slack oferece três prefixos de canal padrão — #ajuda , #proj e #equipe . Os proprietários e administradores de workspaces podem optar por usar esses prefixos padrão ou adicionar os próprios prefixos personalizados.

, e . Os proprietários e administradores de workspaces podem optar por usar esses prefixos padrão ou adicionar os próprios prefixos personalizados. Quando criam um canal, os membros podem escolher entre as opções na lista de prefixos de canal do workspace ou definir o nome que quiserem.

Só é possível usar prefixos de canal para criar canais do Slack no computador.

Observação: Os workspaces do plano gratuito podem ter até seis prefixos. Já os dos planos Pro e Business+ podem ter até 99. Cada workspace em uma organização do Enterprise pode ter até 99 prefixos.



Crie prefixos de canal

Planos gratuito, Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. Passe o cursor do mouse sobre Editar workspace e clique em Prefixos de canal. Clique em Adicionar prefixo. Digite um prefixo e também uma descrição para explicar aos membros como ele pode ser usado. Clique em Salvar. No computador, clique no nome do workspace na barra lateral.

No menu, selecione Ferramentas e configurações e depois clique em Personalizar. Se você gerencia mais de um workspace, selecione um no menu suspenso. Clique em Prefixos de canal, na parte superior da página. Clique em Adicionar prefixo. Digite um prefixo e também uma descrição para explicar aos membros como ele pode ser usado. Clique em Salvar.



Exclua os prefixos de canal

Se você não precisar mais de um prefixo de canal padrão ou personalizado, poderá excluí-lo.

Planos gratuito, Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. Passe o cursor do mouse sobre Editar workspace e clique em Prefixos de canal. Clique em Prefixos dos canais, na parte superior da página. Clique no ícone ao lado do prefixo que você quer remover. No computador, clique no nome do workspace na barra lateral.

No menu, selecione Ferramentas e configurações e depois clique em Personalizar. Se você gerencia mais de um workspace, selecione um no menu suspenso. Clique em Prefixos dos canais, na parte superior da página. Clique no ícone ao lado do prefixo que você quer remover.

Dica: Se você excluir um prefixo e substituí-lo por outro, peça para os membros renomearem todos os canais criados com o prefixo antigo. Esses canais não serão atualizados automaticamente.