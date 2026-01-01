Creare prefissi dei canali per la tua area di lavoro
Creare prefissi dei canali per la tua area di lavoro
Contribuisci all'organizzazione e alla coerenza di Slack creando una serie di prefissi standard dei canali. L'aggiunta di prefissi ai nomi dei canali consente ai membri di capire dove trovare le informazioni giuste e le risposte alle domande in modo più rapido.
Punti da ricordare
Slack offre tre prefissi predefiniti dei canali: #help, #proj e #team. Gli amministratori e i proprietari dell’area di lavoro possono scegliere di usare questi prefissi predefiniti oppure aggiungere i loro prefissi personalizzati.
Durante la creazione dei canali, i membri potranno scegliere dall'elenco dei prefissi dei canali della propria area di lavoro, oppure creare i propri nomi dei canali esclusivi.
I prefissi dei canali possono essere utilizzati soltanto durante la creazione dei canali da Slack sul desktop.
Nota: Le aree di lavoro con il piano Free possono avere un massimo di sei prefissi, mentre le aree di lavoro Pro e Business+ possono averne fino a 99. Ogni area di lavoro di un’organizzazione Enterprise può avere fino a 99 prefissi.
Creare i prefissi dei canali
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
Dal desktop, fai clic su Amministratore nella barra laterale.
Passa il puntatore del mouse su Modifica area di lavoro, poi fai clic su Prefissi dei canali.
Fai clic su Aggiungi prefisso.
Inserisci un prefisso e una descrizione per spiegare ai membri come utilizzarlo.
Clicca su Salva.
Dal desktop, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Personalizza. Se gestisci più di un'area di lavoro, scegline una dal menu a discesa.
Fai clic su Prefissi dei canali nella parte superiore della pagina.
Fai clic su Aggiungi prefisso.
Inserisci un prefisso e una descrizione per spiegare ai membri come utilizzarlo.
Clicca su Salva.
Eliminare i prefissi dei canali
Se non hai più bisogno di un prefisso di canale predefinito o personalizzato, puoi eliminarlo.
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
Dal desktop, fai clic su Amministratore nella barra laterale.
Passa il puntatore del mouse su Modifica area di lavoro, poi fai clic su Prefissi dei canali.
Clicca su Prefissi dei canali nella parte superiore della pagina.
Clicca sull' icona accanto al prefisso che desideri rimuovere.
Dal desktop, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Personalizza. Se gestisci più di un'area di lavoro, scegline una dal menu a discesa.
Clicca su Prefissi dei canali nella parte superiore della pagina.
Clicca sull' icona accanto al prefisso che desideri rimuovere.
Suggerimento: se elimini un prefisso e lo sostituisci con un altro, chiedi ai membri di rinominare tutti i canali creati con il prefisso precedente. Questi canali non si aggiornano automaticamente.
Chi può utilizzare questa funzione?
I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro