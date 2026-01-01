Use a nossa ferramenta de importação e um arquivo CSV ou arquivo de texto delimitado para reunir suas mensagens, canais e contas de usuários em seu workspace.



Preparar o arquivo de texto ou CSV

Para começar, você precisa preparar o arquivo de texto ou CSV para fazer upload em um workspace do Slack. Siga estas regras para garantir que os dados sejam importados corretamente:

Separe as mensagens por linhas

As mensagens com várias linhas devem ser representadas por caracteres raw newline, mas o texto deve estar entre aspas ( " )

) Separe os dados das mensagens por coluna. As colunas devem seguir esta ordem: data e hora, canal, nome de usuário, texto

Organize as mensagens por data e hora (primeiro as mensagens mais antigas)

Todos os dados devem estar em um único arquivo sem compactação

O HTML será com escape ou ignorado, com exceção dos links compartilhados em mensagens

Confira um exemplo desse tipo de arquivo:

“1357559471”,“equipe-marketing”,“karina”,“Quando é o lançamento dos novos anúncios impressos? Preciso combinar o evento com a agência.” “1357559472”,“equipe-marketing”,“olivia”,“Logo mais!”

Observação: No momento, só é possível importar o básico (canais, mensagens e contas de usuários) por meio de arquivos de texto/CSV. Se você está importando de outro workspace do Slack, é possível importar tipos mais robustos de dados com as nossas outras ferramentas de importação.



Fazer o upload de um arquivo no Slack

No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Segurança. Clique em Importar/exportar dados. Clique em Importar ao lado de um arquivo de texto/CSV. Clique em Escolher arquivo abaixo do seu arquivo CSV. O padrão é usar vírgulas, mas você pode alterar o delimitador. Clique em Iniciar importação. Mantenha a página de importação aberta durante o upload do arquivo. Quando o processo terminar, você receberá um e-mail e um aviso para continuar na página. No e-mail, clique em Ver resumo. Na página de importações, clique em Informações necessárias. Em seguida, mapeie os dados de usuários e canais.



Mapear dados de usuários e canais

Quando o upload do arquivo terminar, é hora de mapear onde os dados devem ficar no Slack.

Primeiro, mapeie os usuários: Confira o menu para escolher como associar os usuários aos membros existentes no Slack. Se as opções Criar e convidar usuário ou Criar um usuário desativado sem convidá-lo estiverem selecionadas, será necessário um endereço de e-mail. Escolha Ações em massa para todos os usuários. Selecione Não mapeados para aplicar ações a qualquer pessoa não mapeada a usuários existentes ou Todos para aplicar ações a todos os usuários. Ou, em Ver usuários, aplique uma ação a cada usuário. Em seguida, mapeie os canais: Confira o menu para escolher como mapear os canais no Slack. Caso o nome de um canal seja correspondente a um canal público existente, o mapeamento será automático para a consolidação. Se não houver nomes de canais públicos correspondentes, serão criados novos canais. Em Ações em massa, você pode escolher uma opção para aplicar a todos os canais. Se preferir, acesse Ver canais e escolha uma ação independente para cada canal. Clique em Salvar alterações. Confira a importação e, em seguida, clique em Sim, continuar com a importação.

Observação: Algumas mensagens poderão não ser importadas se o canal em que foram publicadas e o usuário que as publicou não tiverem sido transferidos para o Slack.