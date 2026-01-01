Trasferire i dati su Slack tramite un file di testo o un file CSV
Trasferire i dati su Slack tramite un file di testo o un file CSV
Usa il nostro strumento di importazione e un file CSV o di testo delimitato per importare messaggi, canali e account utente nella tua area di lavoro.
Configurare il file CSV o di testo
Per iniziare, devi configurare il tuo file CSV/di testo per poterlo caricare su un'area di lavoro di Slack. Per importare correttamente i tuoi dati, segui queste regole:
Separa i messaggi per riga
I messaggi a più righe devono essere rappresentati da nuove righe non elaborate, ma il testo deve essere racchiuso tra "
Separa i dati dei messaggi per colonne Le colonne devono seguire questo ordine: timestamp, canale, nome utente, testo
Ordina i messaggi per timestamp (i messaggi meno recenti per primi)
Tutti i dati devono essere contenuti in un file unico e non compresso
HTML viene preceduto da un carattere di escape o ignorato, a eccezione dei link condivisi nei messaggi
Ecco un esempio di come deve essere il file:
"1357559471","team-marketing","caterina","Quando verranno lanciate le nostre nuove inserzioni pubblicitarie? Devo coordinarmi con l'agenzia per il nostro grande evento."
"1357559472","team-marketing","olivia","Prestissimo!”
Nota: al momento, soltanto i dati principali (canali, messaggi e account utente) possono essere importati tramite file CSV/di testo. Se si effettua l’importazione da un’altra area di lavoro di Slack, possono essere importati tipi di dati più robusti tramite gli altri nostri strumenti di importazione.
Caricare il file in Slack
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Sicurezza.
Clicca su Importa/Esporta dati.
Clicca su Importa accanto a File CSV/di testo.
Clicca su Scegli file sotto Il tuo file CSV. Per impostazione predefinita c'è una virgola, ma puoi cambiare il Delimitatore.
Clicca su Avvia importazione. Tieni aperta la pagina Importazione durante il caricamento del file. Al termine, ti viene inviata un'e-mail e un prompt per continuare sulla pagina.
Eseguire la mappatura dei dati dell'utente e dei dati del canale
Al termine del caricamento del file, devi eseguire la mappatura della collocazione dei dati su Slack.
Per prima cosa, esegui la mappatura degli utenti: Rivedi il menu per scegliere come eseguire la mappatura degli utenti per i membri esistenti in Slack. Se scegli Crea e invita utente o Crea un utente disabilitato, senza invitarlo, è necessario un indirizzo e-mail.
Scegli Azioni batch per tutti gli utenti. Passa a Non mappati per applicare le azioni verso chi non è mappato agli utenti esistenti o Tutti per applicare le azioni a tutti gli utenti. Oppure, sotto Visualizza utenti, applica un'azione a ogni utente.
Poi, esegui la mappatura dei canali: Rivedi il menu per scegliere come eseguire la mappatura dei canali in Slack. Quando un nome del canale corrisponde a un canale pubblico esistente, esegue automaticamente la mappatura per unirsi. Se non corrisponde al nome di alcun canale pubblico, viene creato un nuovo canale.
Alla voce Azioni batch, puoi scegliere un'opzione da applicare a tutti i canali. Oppure, alla voce Visualizza canali, scegli separatamente un'azione per ogni canale.
Clicca su Salva modifiche.
Rivedi la tua importazione e clicca su Sì, procedi con l'importazione.
Nota: alcuni messaggi non possono essere importati se il canale e l'utente che ha postato il messaggio non vengono entrambi trasferiti su Slack.