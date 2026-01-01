O criador de fluxo de trabalho oferece um conjunto de ferramentas para automatizar processos de rotina no Slack. Por padrão, todos os membros, mas não os convidados, podem acessar o Criador de fluxo de trabalho para criar fluxos de trabalho.

O que esperar

Dica: os proprietários e administradores podem ver todos os fluxos de trabalho publicados nos workspaces ou nas organizações Enterprise que gerenciam e adicionar a si mesmos como gerentes de fluxo de trabalho no painel relacionado.



Gerenciar o acesso ao Criador de fluxo de trabalho

Planos Pro e Business+ Planos Empresariais Por padrão, todos os membros podem criar fluxos de trabalho. Você pode restringir a criação de fluxos de trabalho somente para proprietários e administradores ou permitir o acesso a determinadas pessoas. No computador, clique em Administrador na barra lateral. Selecione Configurações do workspace no menu. Clique na guia Permissões. Ao lado de Publicar fluxos de trabalho, clique em Expandir. Escolha quem pode criar fluxos de trabalho. Se você selecionou Qualquer proprietário ou administrador, pode marcar a caixa ao lado de Alguns grupos e pessoas para conceder acesso a membros ou grupos de usuários específicos. Clique em Salvar. Por padrão, todos os membros de uma organização Enterprise podem criar fluxos de trabalho. Os proprietários e administradores de organizações podem optar por desativar o Criador de fluxo de trabalho para a organização ou definir uma política organizacional para escolher quais membros podem criar fluxos de trabalho. Ativar ou desativar o criador de fluxo de trabalho No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

No menu, selecione Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Na barra lateral esquerda, clique em Configurações e selecione Configurações da organização. Ao lado de Criador de fluxo de trabalho, selecione Ativar ou Desativar. Em seguida, clique em Ativar ou Desativar para confirmar. todos os fluxos de trabalho criados antes da desativação do criador de fluxo de trabalho permanecerão ativos e disponíveis para qualquer pessoa usar. Para evitar que as pessoas usem um fluxo de trabalho, adicione a si mesmo como gerente de fluxo de trabalho e remova o fluxo de trabalho. Outra opção é pedir para um gerente de fluxo de trabalho atual cancelar a publicação ou excluí-lo. Definir uma política da organização para a criação de fluxos de trabalho Quando o Criador de fluxo de trabalho estiver ativado, os proprietários e os administradores da organização poderão definir uma política organizacional para gerenciar quem pode criar apenas fluxos de trabalho padrão e quem pode criar fluxos de trabalho. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

No menu, selecione Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Na barra lateral esquerda, clique em Configurações. Em seguida, selecione Políticas da organização. Clique na guia Permissões. Ao lado de Publicar fluxos de trabalho, clique em Adicionar política. Escolha quem pode criar fluxos de trabalho. Se você selecionar Qualquer proprietário ou administrador ou Proprietários e administradores de organizações, poderá marcar as caixas ao lado de Incluir todos os membros regulares de workspaces específicos ou Incluir algumas pessoas para conceder permissões a workspaces ou pessoas específicas. Clique em Salvar política. Depois, clique em Criar política para confirmar.



Gerenciar o acesso às etapas e acionadores do fluxo de trabalho

Os fluxos de trabalho começam a partir de um acionador e as etapas seguintes determinam as ações que um fluxo de trabalho pode realizar. Você pode limitar quais etapas (criadas pelo Slack, personalizadas ou conectores) e acionadores seus membros poderão usar em seus fluxos de trabalho.



Editar quem pode usar as etapas

Planos Pro e Business+ Planos Empresariais Os proprietários de workspace e membros com permissão para gerenciar apps podem gerenciar o acesso às etapas. No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Apps e fluxos de trabalho para abrir o Slack Marketplace. Na barra lateral esquerda, clique em Etapas, acionadores e integrações do fluxo de trabalho, depois clique no nome da etapa que você deseja gerenciar. Clique no ícone de três pontos ao lado de uma etapa, depois clique em Editar quem pode usar esta etapa. Selecione uma opção no menu suspenso e clique em Salvar. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

No menu, selecione Ferramentas e configurações e clique em Gerenciar fluxos de trabalho. Na barra lateral esquerda, clique em Etapas e acionadores do fluxo de trabalho e clique no nome das etapas que você deseja gerenciar. Clique no ícone de três pontos ao lado de uma etapa, depois clique em Editar quem pode usar esta etapa. Selecione uma opção no menu suspenso e clique em Salvar.



Editar quem pode usar os acionadores

Planos Pro e Business+ Planos Empresariais Proprietários de workspaces e membros com permissão para gerenciar apps podem gerenciar o acesso aos acionadores do Criador de fluxo de trabalho. No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Apps e fluxos de trabalho para abrir o Slack Marketplace. Na barra lateral esquerda, clique em Etapas, acionadores e integrações do fluxo de trabalho, depois clique na guia Acionadores. Clique no ícone de três pontos ao lado de um acionador e depois em Editar quem pode usar. Selecione uma opção no menu suspenso e clique em Salvar. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

No menu, selecione Ferramentas e configurações e clique em Gerenciar fluxos de trabalho. Na barra lateral esquerda, clique em Etapas e acionadores de fluxo de trabalho e selecione a aba Acionadores do fluxo de trabalho. Clique no ícone de três pontos ao lado de um acionador e depois em Editar quem pode usar. Selecione uma opção no menu suspenso e clique em Salvar.

Observação: restringir uma etapa ou acionador não o remove de fluxos de trabalho existentes.



Escolha se os fluxos de trabalho com acionadores de palavras-chave podem ser usados em canais privados

Se seu workspace ou organização empresarial permite que os membros criem fluxos de trabalho que começam com uma palavra-chave, você pode determinar se esses fluxos de trabalho podem ser acionados em canais privados.

Planos Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Apps e fluxos de trabalho para abrir o Slack Marketplace. Na barra lateral esquerda, clique em Etapas, acionadores e integrações do fluxo de trabalho, depois clique na guia Acionadores. Clique no ícone de três pontos ao lado de Quando uma mensagem é publicada e clique em Gerenciar o acesso de canais privados. Abaixo de Acionar comportamento em canais privados, escolha uma opção no menu suspenso. Se você quiser, determine se os fluxos de trabalho podem usar o texto de uma mensagem acionadora. Clique em Salvar. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

No menu, selecione Ferramentas e configurações e clique em Gerenciar fluxos de trabalho. Na barra lateral esquerda, clique em Etapas e acionadores de fluxo de trabalho e selecione a aba Acionadores do fluxo de trabalho. Clique no ícone de três pontos ao lado de Quando uma mensagem é publicada e clique em Gerenciar o acesso de canais privados. Selecione o workspace onde o acionador Quando uma mensagem é publicada pode ser usado. Se você quiser, determine se os fluxos de trabalho podem usar o texto de uma mensagem acionadora. Clique em Salvar.



Gerenciar recursos adicionais de fluxo de trabalho

Os proprietários e administradores também podem gerenciar os seguintes recursos do Criador de fluxo de trabalho:



Configurações do Criador de fluxo de trabalho

Planos Pro e Business+ Planos Empresariais Siga as etapas abaixo para gerenciar a capacidade de exportar fluxos de trabalho. No computador, clique em Administrador na barra lateral. Selecione Configurações do workspace no menu. Ao lado de Exportar fluxos de trabalho, clique em Expandir. Marque ou desmarque a caixa Gerentes de fluxo de trabalho podem exportar fluxos de trabalho. Clique em Salvar. Siga as etapas abaixo para gerenciar a visibilidade padrão para etapas de fluxo de trabalho e as exportações de fluxo de trabalho. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

No menu, selecione Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Na barra lateral esquerda, clique em Configurações. Em seguida, selecione Configurações da organização. Ao lado da configuração do Criador de fluxo de trabalho que você quer gerenciar, clique em Editar. Siga as instruções e clique em Salvar.



Permissões do Criador de fluxo de trabalho

Planos Pro e Business+ Planos Empresariais Siga as etapas abaixo para gerenciar uso de fluxos de trabalho no Slack Connect, visibilidade padrão para etapas de fluxo de trabalho, iniciar fluxos de trabalho com webhooks e baixar dados de formulários de fluxos de trabalho. No computador, clique em Administrador na barra lateral. Selecione Configurações do workspace no menu. Clique na guia Permissões. Clique em Expandir ao lado do recurso para o qual você gostaria de gerenciar o acesso e, em seguida, marque ou desmarque a caixa. Clique em Salvar. Defina uma política organizacional para gerenciar iniciar fluxos de trabalho com webhooks e baixar respostas de formulários de fluxos de trabalho. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

No menu, selecione Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Na barra lateral esquerda, clique em Configurações. Em seguida, selecione Políticas da organização. Clique na guia Permissões. Ao lado da política que você quer definir, clique em Adicionar política. Siga as instruções e selecione Salvar política. Clique em Criar política para confirmar.