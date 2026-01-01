Na atividade da mensagem, os proprietários, os administradores e os membros com permissão podem ver quantas pessoas interagiram em uma determinada mensagem no Slack. É possível usar a atividade da mensagem para avaliar o impacto de avisos e campanhas de comunicações internas na sua organização.
O que esperar
Você pode ver a atividade da mensagem de mensagens que foram enviadas nos últimos 12 meses em canais com pelo menos 50 membros.
É possível ver os dados da mensagem no canal onde a mensagem foi postada:
Passe o cursor sobre a mensagem e clique no ícone de três pontos.
Selecione Ver atividade da mensagem.
Se quiser, clique nos intervalos de datas em Atividade ao longo do tempo para ajustar o gráfico.
Dados disponíveis de atividade da mensagem
Dados da mensagem
Descrição
Estatísticas da atividade
Número de membros que viram, reagiram ou clicaram em uma mensagem e o número de vezes que a mensagem foi compartilhada.
Gráfico
Uma representação visual das visualizações da mensagem ao longo do tempo.
Resumo do dispositivo
Uma análise percentual do local onde os membros viram a mensagem pela primeira vez: em um navegador, no app Slack para computadores ou em apps Slack para dispositivos móveis.
Principais respostas
Uma visualização das respostas de conversas da mensagem com o maior número de reações. Isto somente será visível quando a mensagem tiver pelo menos uma resposta.
Visualizações por departamento*
Número de visualizadores por departamento que viram a mensagem.
*Esta seção será exibida somente se o workspace ou organização Enterprise Grid sincronizar os campos de perfil do departamento para o provedor de identidade ou diretórios internos com o provisionamento SCIM.