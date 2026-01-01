Na atividade da mensagem, os proprietários, os administradores e os membros com permissão podem ver quantas pessoas interagiram em uma determinada mensagem no Slack. É possível usar a atividade da mensagem para avaliar o impacto de avisos e campanhas de comunicações internas na sua organização.

O que esperar

Você pode ver a atividade da mensagem de mensagens que foram enviadas nos últimos 12 meses em canais com pelo menos 50 membros.

Por padrão, os proprietários e administradores podem ver a atividade da mensagem no workspace ou na organização Enterprise. Se quiserem, é possível desativar a atividade de mensagem em âmbito organizacional ou atribuir a função do sistema gerente de atividade de mensagens para conceder a permissão de usar o recurso a determinados membros.

Os proprietários e os administradores de organizações podem ativar a atividade da mensagem nos canais do Slack Connect. O recurso de atividade da mensagem não está disponível em canais do Slack Connect ou em canais privados no plano Business+.



Ver atividades de mensagens

É possível ver os dados da mensagem no canal onde a mensagem foi postada:

Passe o cursor sobre a mensagem e clique no ícone de três pontos. Selecione Ver atividade da mensagem. Se quiser, clique nos intervalos de datas em Atividade ao longo do tempo para ajustar o gráfico.



Dados disponíveis de atividade da mensagem

Dados da mensagem Descrição Estatísticas da atividade Número de membros que viram, reagiram ou clicaram em uma mensagem e o número de vezes que a mensagem foi compartilhada. Gráfico Uma representação visual das visualizações da mensagem ao longo do tempo. Resumo do dispositivo Uma análise percentual do local onde os membros viram a mensagem pela primeira vez: em um navegador, no app Slack para computadores ou em apps Slack para dispositivos móveis. Principais respostas Uma visualização das respostas de conversas da mensagem com o maior número de reações. Isto somente será visível quando a mensagem tiver pelo menos uma resposta. Visualizações por departamento* Número de visualizadores por departamento que viram a mensagem.

*Esta seção será exibida somente se o workspace ou organização Enterprise Grid sincronizar os campos de perfil do departamento para o provedor de identidade ou diretórios internos com o provisionamento SCIM.