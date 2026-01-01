Con la actividad de los mensajes, los propietarios, administradores y miembros con el permiso necesario podrán ver cuántas personas han interactuado con cada mensaje de Slack. Puedes utilizar la actividad de los mensajes para medir el impacto de los anuncios y las campañas de comunicación internas en tu organización.

Qué esperar

Podrás ver la actividad de los mensajes que se han enviado en los últimos 12 meses dentro de aquellos canales con un mínimo de 50 miembros.

De forma predeterminada, los propietarios y administradores pueden ver la actividad de mensajes de su espacio de trabajo u organización Enterprise. Si quieren, pueden desactivar la actividad de mensajes en sus organizaciones o asignar el rol del sistema Administrador de actividad de mensajes para dar permiso para utilizar esta función solo a ciertos miembros.

Los propietarios y administradores de la organización pueden habilitar la actividad de mensajes en los canales de Slack Connect. La actividad de mensajes no está disponible en los canales de Slack Connect o los canales cerrados del plan Business+.



Ver actividad del mensaje

Puedes ver los datos del mensaje desde el canal en el que se publicó.

Pasa el cursor por encima de un mensaje y haz clic en el icono con los tres puntos verticales. Selecciona Ver actividad del mensaje. Si quieres, haz clic en los intervalos de fecha de Actividad en el tiempo para ajustar el gráfico.



Datos de actividad de mensajes disponible

Datos del mensaje Descripción Estadísticas de actividad El número de miembros que ha visto, reaccionado o hecho clic en el mensaje y el número de veces que se ha compartido. Gráfico Una representación visual histórica de las vistas del mensaje. Resumen del dispositivo Un desglose con porcentajes de los dispositivos en los que los miembros vieron por primera vez el mensaje: en un navegador, en la app de ordenador de Slack o en las aplicaciones móviles de Slack. Respuestas principales Una vista previa de las respuestas al mensaje con el mayor número de reacciones en el hilo de la conversación. Esto solo se podrá ver si el mensaje tiene al menos una respuesta. Vistas por departamento* El número de personas por departamento que vieron el mensaje.

* Esta sección solo se muestra si tu espacio de trabajo u organización de Enterprise Grid sincronizan los campos del perfil de departamentos con el proveedor de identidad o directorios internos a través de la gestión de SCIM.