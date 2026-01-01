Com as ferramentas de importação e exportação do Slack, é possível exportar dados de membros, mensagens e canais de um workspace e importá-los para outro. Abaixo, você encontra respostas para as dúvidas mais comuns sobre importações. Continue lendo para saber mais.

Antes de começar

É preciso conhecer alguns termos enquanto você se prepara para executar uma importação do Slack:

Termo Definição Mesclar workspaces Mover dados entre workspaces com as ferramentas de exportação e importação do Slack. Workspace de origem O workspace do qual os dados são exportados. Workspace de destino O workspace para o qual os dados são importados. Usuário externo Alguém de fora da sua organização que é membro do canal enviou mensagens para um canal do seu workspace.



Perguntas gerais

Quem pode exportar e importar dados?

Os administradores/proprietários de workspaces e proprietários de organizações podem exportar dados do Slack. Os proprietários de workspaces podem importar dados para o Slack. Leve em consideração que as importações de dados não estão disponíveis para o plano Enterprise Grid do Slack.

Observação: Somente os proprietários de workspaces e de organizações podem solicitar a exportação de dados de todos os canais e as conversas do Slack.



Como posso mesclar meus workspaces Slack?

Para mesclar workspaces, exporte os dados de usuário e canal do workspace de origem. Em seguida, use a ferramenta de importação do Slack para mover esses dados para o workspace de destino. Para ver instruções passo a passo, acesse Importar dados de um workspace Slack para outro.



Há uma quantidade máxima de dados que posso importar para um workspace Slack?

Não há uma quantidade máxima de dados que pode ser importada. No entanto, a ferramenta consegue processar um número limitado de dados por vez. Talvez seja preciso dividir o arquivo de exportação em diversos intervalos de data e executar várias importações. Outra opção é importar menos dados. Se estiver com dificuldades, entre em contato conosco para obter ajuda durante o planejamento da importação.



Posso usar a ferramenta de importações do Slack em uma organização Enterprise Grid?

Não há suporte a importações para organizações Enterprise Grid. Como alternativa, é possível importar dados para um workspace separado e, então, migrá-lo para a organização. Caso precise importar um arquivo de exportação de sua organização Enterprise Grid, entre em contato conosco para obter ajuda.



As preferências e as configurações do workspace serão importadas?

Não. As configurações, as preferências, as definições de acesso e segurança e outras personalizações do workspace (como grupos de usuários, emojis, campos de perfil e prefixos de canal) devem ser ajustadas no workspace de destino.



Posso importar apps?

Não. Os apps devem ser configurados no workspace de destino após a importação ser concluída. Para ver instruções passo a passo sobre a instalação de apps, acesse Adicionar um app ao seu workspace.



Os arquivos serão importados?

Para que os arquivos sejam importados, é preciso importar o usuário que os compartilhou e a conversa na qual eles foram compartilhados. No entanto, os arquivos e suas mensagens anexadas adicionados ao Slack por meio de apps, como Google Drive, Box e outros, nunca serão importados.



Os itens fixados e salvos serão importados?

As mensagens fixadas serão importadas com os canais correspondentes. As mensagens e os arquivos salvos de usuários não serão importados.



Posso testar uma importação?

Para testar o processo de importação, você pode criar um workspace usando a versão gratuita do Slack. Faça upload do arquivo de exportação para o novo workspace para ver e testar as opções de importação.

O teste desse processo não oferecerá uma estimativa confiável do tempo necessário para fazer a importação em outro workspace, uma vez que as condições e os conjuntos de dados podem variar. Ao terminar o teste, você pode excluir o workspace.

Observação: ao escolher as opções de importação relacionadas aos membros, selecione Criar como usuários desativados para que ninguém receba convites para entrar no workspace de teste.



Importar usuários

Como os usuários são importados para o Slack?

Após fazer upload do arquivo de exportação, você pode escolher como importar os usuários. É possível definir que os usuários sejam mesclados com as contas no workspace de destino ou convidar usuários como novos membros do Slack. Você também pode criar contas para usuários desativados ou escolher não importar determinados usuários.



A função de usuários será transferida do workspace de origem para aquele de destino?

Isso depende de como os usuários serão importados. Não é possível importar usuários como proprietários ou administradores de workspace. Se você mesclar os usuários, eles manterão suas funções no workspace de destino. Qualquer usuário importado com a opção Importar e convidar para o Slack se tornará um membro por padrão. Quando a importação terminar, proprietários ou administradores poderão mudar a função de qualquer membro do workspace.

Observação: só altere as funções dos usuários depois que a importação terminar. A alteração das funções dos usuários no workspace de destino durante a execução pode causar erros na importação.



Como importo convidados do workspace de origem?

Não é possível mesclar um usuário em uma conta de convidado existente. Os convidados só podem ser importados como membros ativos ou desativados. Quando a importação terminar, você poderá converter o membro em convidado ou reativá-lo como convidado.



Posso impedir que os usuários acessem o workspace de destino antes que a importação seja concluída?

É possível importá-los como usuários desativados e depois reativá-los quando a importação terminar.

Observação: não há uma ação em massa para reativar as contas dos membros. Portanto, é preciso reativar um membro de cada vez. Se o workspace estiver no plano Business+, você poderá usar o provisionamento de SCIM para fazer isso mais rápido.



Os usuários serão adicionados automaticamente aos canais?

Caso o usuário e o canal sejam configurados para importação, o usuário será adicionado ao canal do qual fazia parte no workspace de origem. Isso acontecerá no final do processo de importação, depois que as mensagens e os arquivos tiverem sido importados.

Observação: a pessoa que estiver fazendo a importação pode ser adicionada a canais e nomeada como a criadora do canal.



Posso importar usuários externos?

Os usuários externos que tiverem enviado mensagens em canais compartilhados com organizações externas no workspace de origem não ficarão visíveis nas opções de importação de usuários e não poderão ser importados. Se os canais correspondentes também forem importados, as mensagens desses usuários serão importadas automaticamente. No entanto, nenhuma conta de usuário será mesclada ou criada no workspace de destino. Além disso, as mensagens diretas (MDs) entre usuários externos e membros do workspace de origem não poderão ser importadas.



Importar canais

Como os canais são importados para o Slack?

Após fazer upload do arquivo de exportação, você pode escolher como importar os canais. É possível mesclar canais do arquivo de exportação com canais públicos existentes no workspace de destino. Outra opção é criar novos canais públicos ou privados. Para pular a importação de determinados canais, selecione Não importar.

Observação: não é possível mesclar canais com um canal privado existente.



É possível mesclar canais com aqueles existentes no workspace de destino?

Você pode mesclar canais do arquivo de exportação com canais públicos existentes no workspace de destino. As mensagens serão importadas em ordem cronológica. Portanto, o fluxo das conversas existentes pode ser quebrado no canal de destino.



Posso escolher quais canais devem ser importados?

Sim. Você pode definir alguns canais como Não importar e configurar outros como Mesclar com canal existente, Criar novo canal público ou Criar novo canal privado.



Posso importar os canais compartilhados com organizações externas?

Esses canais serão importados como canais públicos, que poderão ser compartilhados com organizações externas quando a importação terminar. As mensagens enviadas por usuários externos serão importadas. No entanto, não serão criadas contas para esses usuários no workspace de destino.



Posso importar canais arquivados?

Sim, mas os canais arquivados serão desarquivados após a importação. Quando a importação terminar, será possível arquivá-los novamente no workspace de destino.



Posso importar mensagens diretas?

Somente é possível importar mensagens diretas (MD) de um arquivo de exportação que contiver todos os canais e as conversas. Para que uma MD seja importada, todos os usuários que participaram dela deverão ser importados para o workspace de destino. Em outras palavras, a maneira como você importa os usuários afetará a importação de MDs:

Mesclar usuários , Importar e convidar para o Slack , Importar como desativado : se alguma dessas opções forem definidas para todos os usuários que participaram das MDs, as mensagens diretas deles serão importadas.

, , : se alguma dessas opções forem definidas para todos os usuários que participaram das MDs, as mensagens diretas deles serão importadas. Importar somente as mensagens : se essa opção for definida para qualquer usuário que participou da MD, não serão importados os arquivos compartilhados por ele nem as MDs das quais ele fizer parte. Apenas as mensagens enviadas em canais serão importadas para o Slack.

: se essa opção for definida para qualquer usuário que participou da MD, não serão importados os arquivos compartilhados por ele nem as MDs das quais ele fizer parte. Apenas as mensagens enviadas em canais serão importadas para o Slack. Não importar: se essa opção for definida para qualquer usuário que participou da MD, não serão importados os arquivos ou mensagens compartilhados por ele nos canais nem as MDs das quais ele fizer parte.



Configurar uma importação

Quais são as opções de importação em massa para usuários?

Você pode aplicar uma ação em massa para todos os usuários antes de iniciar a importação. Se você mudar a ação em massa, lembre-se de que essa opção de importação será aplicada a todos os usuários, substituindo as configurações de usuário padrão ou individualizadas. Estas são as ações em massa disponíveis no primeiro menu suspenso:

Mesclar usuários

Mescle contas que tenham o mesmo endereço de e-mail.

Mescle contas que tenham o mesmo endereço de e-mail. Importar como novos usuários e convidá-los para o Slack

Adicione usuários do arquivo de exportação como novos membros do workspace Slack.

Adicione usuários do arquivo de exportação como novos membros do workspace Slack. Importar como usuários desativados

Adicione as mensagens dos usuários ao Slack e associe-as a uma conta desativada. Quando terminar, você poderá reativar esses usuários para que eles possam usar o novo workspace.

Adicione as mensagens dos usuários ao Slack e associe-as a uma conta desativada. Quando terminar, você poderá reativar esses usuários para que eles possam usar o novo workspace. Não importar estes usuários — somente suas mensagens

Importe as mensagens dos usuários para o Slack e associe-as aos nomes deles, mas não crie contas para eles.*

Importe as mensagens dos usuários para o Slack e associe-as aos nomes deles, mas não crie contas para eles.* Não importar estes usuários ou suas mensagens

Exclua usuários, suas mensagens e arquivos do Slack.

*Esta opção será selecionada automaticamente para usuários externos se a importação for feita de um workspace com canais compartilhados com pessoas de fora da organização. Esta opção não pode ser alterada. As mensagens públicas dos usuários externos ficarão visíveis no workspace, mas suas mensagens diretas e arquivos não serão importados, e também não serão criadas contas para eles.



Quais são as opções de importação individuais para usuários?

Você pode selecionar uma opção para cada usuário antes de iniciar a importação. Estas são as opções de importação individuais disponíveis:

Mesclar usuários

Mesclar usuários com uma conta existente no workspace de destino. Tenha cuidado ao mesclar contas com endereços de e-mail diferentes.

Mesclar usuários com uma conta existente no workspace de destino. Tenha cuidado ao mesclar contas com endereços de e-mail diferentes. Importar e convidar para o Slack

Adicione usuários do arquivo de exportação como novos membros do workspace Slack.

Adicione usuários do arquivo de exportação como novos membros do workspace Slack. Importar como desativado

Adicione as mensagens dos usuários ao Slack e associe-as a uma conta desativada. Quando terminar, você poderá reativar esses usuários para que eles possam usar o novo workspace.

Adicione as mensagens dos usuários ao Slack e associe-as a uma conta desativada. Quando terminar, você poderá reativar esses usuários para que eles possam usar o novo workspace. Importar somente as mensagens

Importe as mensagens dos usuários para o Slack e associe-as aos nomes deles, mas não crie contas para eles.

Importe as mensagens dos usuários para o Slack e associe-as aos nomes deles, mas não crie contas para eles. Não importar

Exclua usuários, suas mensagens e arquivos do Slack.



Quais são as opções de importação em massa para canais?

Você pode aplicar uma ação em massa para todos os canais antes de iniciar a importação. Se você mudar a ação em massa, lembre-se de que essa opção de importação será aplicada a todos os usuários, substituindo as configurações de canal padrão ou individualizadas. Estas são as ações em massa disponíveis no primeiro menu suspenso:

Mesclar os canais com canais existentes do Slack

Mescle os canais com canais públicos existentes.

Mescle os canais com canais públicos existentes. Criar novos canais e manter a privacidade

Crie canais e transfira as configurações de privacidade do workspace anterior.*

Crie canais e transfira as configurações de privacidade do workspace anterior.* Criar novos canais públicos

Crie canais públicos independentemente das configurações de privacidade dos canais anteriores.

Crie canais públicos independentemente das configurações de privacidade dos canais anteriores. Criar novos canais privados

Crie canais privados independentemente das configurações de privacidade dos canais anteriores.

Crie canais privados independentemente das configurações de privacidade dos canais anteriores. Não importar estes canais

Exclua canais, suas mensagens e arquivos do seu workspace.

*Isto se aplica somente a canais públicos, exceto no caso de importações de um arquivo de exportação com todos os canais e as conversas. Se tiver sido feita uma exportação de todos os canais e as conversas, é possível importar tanto os canais públicos quanto os privados para o workspace de destino. Você também pode escolher importar mensagens diretas nessa etapa.



Quais são as opções de importação individuais para canais?

Você pode selecionar uma opção para cada canal antes de iniciar a importação. Estas são as opções de importação individuais disponíveis:

Mesclar os canais com canais existentes do Slack

Mescle os canais com canais públicos existentes.

Mescle os canais com canais públicos existentes. Criar novos canais públicos

Crie canais públicos independentemente das configurações de privacidade dos canais anteriores.

Crie canais públicos independentemente das configurações de privacidade dos canais anteriores. Criar novos canais privados

Crie canais privados independentemente das configurações de privacidade dos canais anteriores.

Crie canais privados independentemente das configurações de privacidade dos canais anteriores. Não importar

Exclua canais, suas mensagens e arquivos do seu workspace.



Executar uma importação

Como o Slack processa as importações?

As importações do Slack são divididas em fases, processadas na seguinte ordem:

Fase 1 : criar ou mesclar contas de usuário.

: criar ou mesclar contas de usuário. Fase 2 : criar canais vazios (e MDs, caso seja usado um arquivo de exportação com todos os canais e as conversas).

: criar canais vazios (e MDs, caso seja usado um arquivo de exportação com todos os canais e as conversas). Fase 3 : importar mensagens, conversas e arquivos para os canais.

: importar mensagens, conversas e arquivos para os canais. Fase 4 : importar mensagens, conversas e arquivos para MDs (caso seja usado um arquivo de exportação com todos os canais e as conversas).

: importar mensagens, conversas e arquivos para MDs (caso seja usado um arquivo de exportação com todos os canais e as conversas). Fase 5: adicionar usuários aos canais e fazer a indexação de mensagens e arquivos para que eles fiquem visíveis nos resultados da pesquisa.

As fases 3 e 4 serão executadas simultaneamente. A importação só passará para a fase 5 quando essas duas fases anteriores estiverem totalmente concluídas. Nenhum usuário deve ser adicionado aos canais antes que a importação seja concluída. Você receberá um e-mail quando a importação terminar. Por isso, não é preciso manter a página de importação aberta no navegador.



Os usuários podem trabalhar no workspace de destino durante a importação?

Sim. Os usuários podem acessar o workspace de destino e continuar trabalhando nele durante a importação. No entanto, os usuários não devem executar ações de gerenciamento de canais, como mudar o nome dos canais, excluí-los ou convertê-los em canais privados ou compartilhados. Da mesma forma, os proprietários e administradores de workspace não devem executar ações de gerenciamento de usuários, como mudar as funções de membros, editar os endereços de e-mail de membros, desativar ou desativar as contas. Essas ações podem causar erros na importação.



A importação levará quanto tempo?

O tempo depende do número de canais, usuários e arquivos que estão sendo importados, e não do tamanho de um arquivo de exportação. Não é possível prever quanto tempo levará uma importação.



Posso cancelar uma importação?

Sim. Clique no botão Reverter importação para cancelar e reverter uma importação. Essa ação removerá mensagens e arquivos importados, além de quaisquer canais criados pela importação que ainda não tiverem novas mensagens. Não é possível remover as novas contas de usuário criadas durante a importação, mas elas poderão ser desativadas.

Dica: se decidir executar uma nova importação depois de fazer uma reversão, você poderá definir que os usuários sejam mesclados com as contas existentes, criadas pela importação anterior.



Posso executar várias importações para o mesmo workspace?

Sempre recomendamos fazer uma única importação ao mesclar workspaces. No entanto, em algumas situações, talvez seja preciso fazer várias importações. Por exemplo, se as exportações forem grandes demais para serem processadas pela ferramenta de importação, você poderá baixar vários arquivos de exportação, cada um com um intervalo de datas diferente, e usá-los para executar várias importações.

Se você estiver planejando executar várias importações, leve em consideração o seguinte:

Canais podem ser mesclados com os canais públicos existentes sem criar conteúdo de mensagem duplicado. Se os nomes dos canais não forem iguais, você precisará fazer a configuração manual para mesclá-los.

Canais não podem ser mesclados com os canais privados existentes no Slack. Em vez disso, você pode importá-los como novos canais privados. Isso pode resultar em dois canais privados no workspace: um da primeira importação (por exemplo, #canal-privado) e outro da segunda importação (por exemplo, #canal-privado2). Quando a importação for concluída, arquive o canal que não for mais necessário.

Se você estiver planejando executar várias importações para o mesmo workspace de destino, recomendamos entrar em contato conosco para revisar seu plano de importação com a nossa equipe.



Por que me adicionaram a um canal importado do qual eu não fazia parte no workspace de origem?

Os canais são criados no início de uma importação com um único criador de canal adicionado a eles. Se o criador do canal do workspace original não for importado, a pessoa que estiver fazendo a importação será automaticamente adicionada ao canal e listada como a criadora. Os outros membros do canal serão adicionados durante a última fase da importação.



Solucionar problemas de importação

O que faço se não conseguir fazer upload do arquivo de exportação?

Geralmente, problemas acontecem durante o upload quando um arquivo de exportação não está em formato zip, foi descompactado ou foi alterado. Verifique se você está fazendo upload do arquivo em formato zip original que baixou na ferramenta de exportação do Slack e confira se esse arquivo não foi editado.



O que posso fazer se o link do arquivo de exportação não estiver funcionando?

Se você tiver problemas para fazer upload do link do arquivo de exportação, verifique se está usando um link de download direto público. Para verificar se o seu link é público, abra-o em uma janela anônima ou privada do navegador. O link deve acionar um download direto, em vez de abrir uma página da Web que solicita uma senha.



Por que algumas mensagens não foram importadas?

Para que uma mensagem seja importada, é preciso importar o usuário que a compartilhou e a conversa na qual ela foi compartilhada. Por exemplo, se todos os canais forem definidos como Criar novo canal público e todos os usuários forem configurados como Não importar, os canais serão importados sem as mensagens.

Se você tiver usado um arquivo de exportação com todos os canais e as conversas e tiver escolhido importar as mensagens diretas (MDs), todos os usuários que participaram de uma MD deverão ser importados. Se você tiver escolhido Importar somente as mensagens ou Não importar para qualquer um dos usuários, as MDs deles não serão importadas.

Da mesma forma, as MDs que incluírem usuários externos do workspace de origem não serão importadas. Os usuários externos serão importados automaticamente com a opção Importar somente as mensagens e não terão uma conta criada no workspace de destino.



O que faço se os dados não tiverem sido importados como eu esperava ou se ocorrer um erro na importação?

A melhor opção seria reverter a importação e executar uma nova importação depois de corrigir a causa do erro. Se você não souber o que causou o erro, entre em contato conosco para obter ajuda. Para que possamos investigar o problema, dê exemplos do que não funcionou como esperado ou inclua as mensagens de erro que foram exibidas.