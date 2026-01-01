Conectar ferramentas e automatizar tarefas
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Gerentes de fluxo de trabalho podem ver como as pessoas interagem com seus fluxos de trabalho no Slack. Analise a atividade dos fluxos de trabalho para acompanhar quais foram concluídos ou estão em andamento e para ver os erros que podem ter ocorrido.
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