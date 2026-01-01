Gerentes de fluxo de trabalho podem ver como as pessoas interagem com seus fluxos de trabalho no Slack. Analise a atividade dos fluxos de trabalho para acompanhar quais foram concluídos ou estão em andamento e para ver os erros que podem ter ocorrido.



Ver atividade

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Em Fluxos de trabalho, selecione Gerenciado por você no topo da página. Clique no ícone de três pontos ao lado de um fluxo de trabalho e selecione Ver log de atividades no menu. Confira as atividades recentes ou use os filtros para ver resultados apenas por status (concluído, em andamento, erro no fluxo de trabalho, cancelado ou aguardando ação do usuário), pessoa ou data. Passe o cursor do mouse sobre Errose clique em Detalhes para ver quais etapas no fluxo de trabalho foram concluídas, onde parou caso ainda esteja em andamento e eventuais erros que tenham ocorrido.

Observação: caso não consiga ver a guia Ferramentas na barra lateral, procure a guia Ferramentas. Talvez seja necessário clicar em Mais para encontrá-la.

Observação: Você só pode ver a atividade de fluxo de trabalho dos últimos 90 dias.