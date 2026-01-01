Conectar herramientas y automatizar tareas
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Los gestores del flujo de trabajo pueden ver cómo interactúan las personas con sus flujos de trabajo en Slack. Revisa la actividad de los flujos de trabajo para llevar un seguimiento de los flujos de trabajo completos o en progreso, así como para ver cualquier error que se haya producido.
Ver actividad
En el ordenador, haz clic en
Agentes y herramientas en la barra lateral. Desde
Flujos de trabajo, selecciona Gestionados por ti en la parte superior de la página. Haz clic en el
icono con tres puntos situado junto a un flujo de trabajo y, después, selecciona Ver registro de actividad desde el menú. Explora la actividad reciente o usa los filtros para ajustar los resultados según su estado (
completo, en curso o error de flujo de trabajo, cancelado o se requiere acción por parte del usuario), persona o fecha. Coloca el cursor sobre
Errores y haz clic en Detalles para ver qué pasos del flujo de trabajo se han completado, dónde se detuvo si todavía está en curso y los errores que haya. Nota: Si no ves la pestaña Agentes y herramientas en la barra lateral, busca la pestaña Herramientas en su lugar. Puede que tengas que hacer clic en Más para encontrarla. Nota: Solo puedes consultar la actividad del flujo de trabajo que se ha producido en los últimos 90 días.
¿Quién puede usar esta función? ¡Genial!
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