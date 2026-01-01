Proprietários e administradores de workspaces podem gerenciar convites pendentes e links de convite para seus workspaces.

Observação: convites e links de convite expiram após 30 dias.



Gerenciar convites pendentes

Você pode reenviar ou estender convites para dar aos membros convidados mais tempo para aceitar. Se mudar de ideia, você também poderá excluir um convite para evitar que um membro convidado o aceite.

No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Pessoas. Clique em Convites. Selecione a guia Pendentes na parte superior da página. Ao lado do convite que você quer gerenciar, clique em Estender convite, Reenviar convite ou Excluir convite.



Gerenciar links de convites

É possível consultar todos os links de convite do seu workspace, inclusive quem os configurou e quando foram criados. Você também pode desativar links que não quer mais usar ou renovar aqueles que quer continuar usando.

No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Pessoas. Clique em Convites. Selecione a guia Enviar links na parte superior da página para ver os links ativos do seu workspace. Se quiser, clique em Desativar ao lado de qualquer link que você queira desativar.