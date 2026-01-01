Gestire gli inviti in sospeso e i link di invito per la tua area di lavoro
Gestire gli inviti in sospeso e i link di invito per la tua area di lavoro
I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono gestire gli inviti in sospeso e i link di invito per la loro area di lavoro.
Nota: gli inviti e i link di invito scadono dopo 30 giorni.
Gestire gli inviti in sospeso
Puoi inviare nuovamente o estendere gli inviti per dare ai membri invitati più tempo per accettare. Se cambi idea, puoi anche revocare un invito per evitare che un membro invitato lo accetti.
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Persone.
Clicca su Inviti.
Seleziona la scheda In sospeso in alto.
Accanto all’invito che vuoi gestire, clicca su Prolunga invito, Invia nuovamente l’invito o Elimina invito.
Gestire i link di invito
Puoi visualizzare tutti i link di invito per la tua area di lavoro, compreso chi li ha impostati e quando sono stati creati. Puoi anche disattivare quelli che non vuoi più utilizzare, o rinnovare i link scaduti se desideri ancora utilizzarli.
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Persone.
Clicca su Inviti.
Seleziona la scheda Link di invito nella parte superiore della pagina per visualizzare i link attivi per la tua area di lavoro. Se vuoi, clicca su Disattiva accanto ai link che vuoi disabilitare.
Chi può utilizzare questa funzione?
I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro