Tutoriais e vídeos
É fácil aprender a usar o Slack: tutoriais, vídeos e dicas para obter mais produtividade.
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Conversas: Reconhecer os colegas por um trabalho bem feito
O que você vai aprender em dois minutos ou menos: Como reconhecer o desempenho dos funcionários criando um canal específico para elogios no Slack.
Ajude a aprimorar a cultura da empresa demonstrando gratidão aos colegas de equipe que se destacaram, de forma que todos possam ver e participar.
Não perca tempo!
- Crie um canal específico para celebrar os funcionários, como #elogios ou #eba.
- Adicione colegas ao canal e mencione-os para que eles recebam notificações quando você elogiá-los.
- Aguarde uma chuva de reações de emojis. 🎉
A seguir, um exemplo de um canal para #elogios:
Dica: Para aproveitar recursos como quadros de liderança, nomeações e recompensas, instale um app para reconhecimento de equipe, como o Bonusly ou o Lattice no Slack.
Ótimo!
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