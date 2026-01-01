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Imparare a usare Slack con semplicità: tutorial, video e consigli per essere più produttivi.
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Conversazioni: attribuire un riconoscimento ai colleghi per un lavoro ben fatto
Cosa imparerai in 2 minuti o meno: come valorizzare il riconoscimento dei dipendenti creando un canale dedicato ai complimenti in Slack.
Contribuisci a migliorare la cultura aziendale creando un registro continuo di messaggi di apprezzamento da parte dei colleghi, visibile e arricchibile da chiunque in azienda.
Si comincia!
- Crea un canale per celebrare i dipendenti, come #ottimo-lavoro o #yay.
- Aggiungi i membri del team al canale e taggali in modo che possano ricevere una notifica quando ricevono dei complimenti.
- Aspetta che le reazioni con emoji inizino ad arrivare. 🎉
Ecco un esempio di come potrebbe apparire un canale #kudos:
Suggerimento: per funzioni come classifiche, nomine e premi installa su Slack un’app per i riconoscimenti di team come Bonusly o Lattice.
Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
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