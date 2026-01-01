Se quiser ter mais controle sobre as informações que podem ser usadas para gerar respostas da pesquisa, conteúdo de canvas e respostas do Slackbot, restrinja o acesso da IA a canais e conteúdos na sua organização Enterprise.

Observação: esta configuração se restringe somente ao acesso de leitura por IA de canais e conteúdos. Os membros ainda podem usar o Slackbot para enviar mensagens a canais restritos ou adicionar conteúdo a canvas e listas.



Conceda permissão para gerenciar o acesso à IA

Proprietários e administradores de organização podem conceder permissão a proprietários e administradores de workspace para restringirem o acesso da IA a canais ou canvas e listas.

No computador, clique no nome da organização no canto superior esquerdo. Selecione Ferramentas e configurações no menu. Depois, clique em Configurações da organização. Clique em Funções e permissões na barra lateral esquerda. Na página Tipos de contas, clique no ícone de três pontos ao lado de Editar o uso da IA em canvas e listas ou Editar o uso da IA em canais. Clique em Editar permissão e escolha quem pode realizar a ação. Clique em Salvar.



Restrinja ou permita o acesso

Qualquer pessoa com permissão pode gerenciar o acesso da IA a determinados canais, canvas e listas. Proprietários de canvas e listas também podem gerenciar o acesso da IA a canvas ou listas que criaram.

Gerencie o acesso da IA a um canal

No computador, clique no nome da organização no canto superior esquerdo. Selecione Ferramentas e configurações no menu. Depois, clique em Configurações da organização. Clique em Canais na barra lateral esquerda e selecione Todos os canais. Ao lado de um canal, clique no ícone de três pontos. Selecione Restringir uso de IA. Clique em Restringir o uso de IA para confirmar.

Dica: você também pode gerenciar o acesso da IA a determinados canais na guia Configurações.



Gerencie o acesso da IA a um canvas ou uma lista

Abrir um canvas ou uma lista. Clique em Compartilhar e selecione Configurações avançadas. Marque ou desmarque a caixa ao lado de Permitir o uso da IA.