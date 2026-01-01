Observação: esta configuração se restringe somente ao acesso de leitura por IA de canais e conteúdos. Os membros ainda podem usar o Slackbot para enviar mensagens a canais restritos ou adicionar conteúdo a canvas e listas.
Conceda permissão para gerenciar o acesso à IA
Proprietários e administradores de organização podem conceder permissão a proprietários e administradores de workspace para restringirem o acesso da IA a canais ou canvas e listas.
No computador, clique no nome da organização no canto superior esquerdo.
Selecione Ferramentas e configurações no menu. Depois, clique em Configurações da organização.
Clique em Funções e permissões na barra lateral esquerda.
Na página Tipos de contas, clique no ícone de três pontos ao lado de Editar o uso da IA em canvas e listas ou Editar o uso da IA em canais.
Clique em Editar permissão e escolha quem pode realizar a ação.
Clique em Salvar.
Restrinja ou permita o acesso
Qualquer pessoa com permissão pode gerenciar o acesso da IA a determinados canais, canvas e listas. Proprietários de canvas e listas também podem gerenciar o acesso da IA a canvas ou listas que criaram.
Gerencie o acesso da IA a um canal
No computador, clique no nome da organização no canto superior esquerdo.
Selecione Ferramentas e configurações no menu. Depois, clique em Configurações da organização.
Clique em Canais na barra lateral esquerda e selecione Todos os canais.
Ao lado de um canal, clique no ícone de três pontos.
Selecione Restringir uso de IA.
Clique em Restringir o uso de IA para confirmar.
Dica: você também pode gerenciar o acesso da IA a determinados canais na guia Configurações.
Gerencie o acesso da IA a um canvas ou uma lista
Abrir um canvas ou uma lista.
Clique em Compartilhar e selecione Configurações avançadas.
Marque ou desmarque a caixa ao lado de Permitir o uso da IA.
Quem pode usar este recurso?
Proprietários/administradores de organização, proprietários/administradores de workspace e membros que criaram um canvas ou uma lista