Para ofrecer un mayor control sobre la información que se puede usar para generar respuestas de búsqueda, contenido para canvas y respuestas de Slackbot, puedes restringir el acceso de la IA a canales y contenido de tu organización de Enterprise.

Nota: Este ajuste solo restringe el acceso de lectura de la IA a los canales y el contenido. Los miembros pueden seguir usando Slackbot para enviar mensajes a los canales restringidos o añadir contenido a los canvas y listas.



Conceder permiso para gestionar el acceso de la IA

Los propietarios y administradores de la organización pueden conceder a los propietarios y administradores del espacio de trabajo permisos para restringir el acceso de la IA a canales, canvas y listas.

Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la parte superior izquierda. Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, a continuación, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Roles y permisos en la barra lateral izquierda. En la página Tipos de cuenta, haz clic en el icono de tres puntos junto a Editar uso de IA para canvas y listas o Editar uso de IA para canales. Haz clic en Editar permiso y selecciona quién puede realizar las acciones. Haz clic en Guardar.



Restringir o conceder acceso

Cualquier persona con permisos puede gestionar el acceso de la IA a canales, canvas y listas concretos. Los propietarios de canvas y listas también pueden gestionar el acceso de la IA a los canvas y las listas que hayan creado.

Gestionar el acceso de la IA a un canal

Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la parte superior izquierda. Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, a continuación, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Canales en la barra lateral izquierda y selecciona Todos los canales. Junto a un canal, haz clic en el icono de tres puntos. Selecciona Restringir uso de IA. Haz clic en Restringir uso de IA para confirmar.

Consejo: También puedes gestionar el acceso de la IA a un canal desde la pestaña Ajustes del canal.



Gestionar el acceso de la IA a un canvas o una lista

Abre un canvas o una lista. Haz clic en Compartir y, después, selecciona Ajustes avanzados. Marca o desmarca la casilla junto a Permitir uso de IA.