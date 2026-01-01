Nota: Este ajuste solo restringe el acceso de lectura de la IA a los canales y el contenido. Los miembros pueden seguir usando Slackbot para enviar mensajes a los canales restringidos o añadir contenido a los canvas y listas.
Conceder permiso para gestionar el acceso de la IA
Los propietarios y administradores de la organización pueden conceder a los propietarios y administradores del espacio de trabajo permisos para restringir el acceso de la IA a canales, canvas y listas.
Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la parte superior izquierda.
Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, a continuación, haz clic en Ajustes de la organización.
Haz clic en Roles y permisos en la barra lateral izquierda.
En la página Tipos de cuenta, haz clic en el icono de tres puntos junto a Editar uso de IA para canvas y listas o Editar uso de IA para canales.
Haz clic en Editar permiso y selecciona quién puede realizar las acciones.
Haz clic en Guardar.
Restringir o conceder acceso
Cualquier persona con permisos puede gestionar el acceso de la IA a canales, canvas y listas concretos. Los propietarios de canvas y listas también pueden gestionar el acceso de la IA a los canvas y las listas que hayan creado.
Gestionar el acceso de la IA a un canal
Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la parte superior izquierda.
Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, a continuación, haz clic en Ajustes de la organización.
Haz clic en Canales en la barra lateral izquierda y selecciona Todos los canales.
Junto a un canal, haz clic en el icono de tres puntos.
Selecciona Restringir uso de IA.
Haz clic en Restringir uso de IA para confirmar.
Consejo: También puedes gestionar el acceso de la IA a un canal desde la pestaña Ajustes del canal.
Gestionar el acceso de la IA a un canvas o una lista
Abre un canvas o una lista.
Haz clic en Compartir y, después, selecciona Ajustes avanzados.
Marca o desmarca la casilla junto a Permitir uso de IA.
¿Quién puede usar esta función?
Los propietarios o administradores de la organización, los propietarios o administradores del espacio de trabajo y los miembros que hayan creado un canvas o una lista.