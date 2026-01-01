Dependendo do país em que sua empresa está localizada, IVA ou imposto sobre vendas poderá ser adicionado quando você fizer upgrade do workspace Slack para um plano pago, caso não seja fornecido um número de registro fiscal válido. Se você esqueceu de adicionar o número de registro fiscal, poderá atualizar os dados de faturamento para adicioná-lo e, assim, se qualificar para um reembolso de impostos.

Adicionar um número de registro fiscal aos seus dados de faturamento

O proprietário de workspace, ou o membro que fez o upgrade do workspace, pode seguir as etapas abaixo para adicionar um número de registro fiscal. Lembre-se de que as faturas anteriores não serão atualizadas, mas o número de registro fiscal aparecerá em todas as faturas futuras, e o workspace ficará automaticamente isento em compras futuras.

No computador, clique em Administrador na barra lateral. Se essa opção não aparecer, clique no nome do workspace para acessar Configurações do workspace. No menu, selecione Gerenciar faturamento. Na página de Faturamento, selecione Configurações. Insira seu IVA ou ID do GST/HST e clique em Salvar configurações.



Falar conosco para solicitar reembolso de impostos

Depois de adicionar o número de registro fiscal, entre em contato com nossa equipe para solicitar um reembolso: