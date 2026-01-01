Richiedi un rimborso tasse per le aree di lavoro esenti
Richiedi un rimborso tasse per le aree di lavoro esenti
A seconda del Paese in cui ha sede la tua azienda, potrebbe essere applicata l’IVA o un’imposta sui consumi quando aggiorni la tua area di lavoro Slack a un piano a pagamento, se non viene fornito un codice fiscale valido. Se ti sei dimenticato di aggiungere il tuo codice fiscale, puoi aggiornare le tue informazioni di fatturazione per aggiungerne uno e potresti avere i requisiti per un rimborso delle tasse.
Aggiungi un codice fiscale alle tue informazioni di fatturazione
Un proprietario area di lavoro, o un membro che ha aggiornato l’area di lavoro, può seguire i passaggi di seguito per aggiungere un codice fiscale. Tieni presente che le fatture passate non verranno aggiornate, ma il tuo codice fiscale apparirà su tutte quelle future e la tua area di lavoro sarà automaticamente esente per gli acquisti futuri.
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale. Se non trovi questa opzione, clicca sul nome della tua area di lavoro per accedere alle impostazioni area di lavoro.
Seleziona Gestisci fatturazione dal menu.
Nella pagina Fatturazione scegli Impostazioni.
Inserisci il tuo numero di partita IVA o di ID GST/HST e clicca su Salva impostazioni.
Contattaci per richiedere un rimborso tasse
Una volta aggiunto il tuo codice fiscale, contatta il nostro team per richiedere un rimborso.
I clienti in USA possono richiedere un’esenzione seguendo i passaggi delineati nell’articolo Imposte sui consumi e IVA.