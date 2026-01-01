Según el país de tu empresa, el IVA o los impuestos por ventas deberán añadirse al ascender tu espacio de trabajo de Slack a un plan de pago si no se proporciona un identificador fiscal válido. Si no añadiste tu identificador fiscal, puedes actualizar tu información de facturación para añadir uno y poder solicitar el reembolso de impuestos.

Añadir un identificador fiscal a la información de facturación

Un propietario del espacio de trabajo o el miembro que ascendió el espacio de trabajo puede completar los siguientes pasos para añadir un identificador fiscal. Ten en cuenta que las facturas anteriores no se actualizarán, pero tu identificador fiscal aparecerá en las próximas facturas y tu espacio de trabajo quedará exento automáticamente en futuras compras.

Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo para acceder a sus ajustes. Selecciona Gestionar facturación en el menú. En la página Facturación, selecciona Ajustes. Indica tu número de IVA o GST/HST y haz clic en Guardar ajustes.



Ponte en contacto con nosotros para solicitar un reembolso fiscal

Una vez añadido el identificador fiscal, ponte en contacto con nuestro equipo para solicitar un reembolso: