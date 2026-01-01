Linha de frente é um complemento que permite às organizações incluir seus trabalhadores do varejo, da indústria, da saúde e de campo em um Slack simplificado a um custo menor.

Preços e disponibilidade

O complemento Linha de frente está disponível com um plano Enterprise+. Depois que a Linha de frente estiver ativada para a organização, você poderá adicionar os Membros da linha de frente por um custo por pessoa inferior ao de um Membro integral. Para saber os preços exatos, entre em contato com o Executivo de contas.

Os Membros da Linha de frente têm acesso a um conjunto limitado de recursos que permite que eles se concentrem exatamente no que precisam fazer no Slack. Dependendo do tamanho da organização e do número de Membros integrais que você possui, talvez você não seja elegível para a Linha de frente ou esteja limitado a um número específico de Membros da linha de frente.

Como é feito o faturamento dos Membros da linha de frente

O faturamento dos Membros da linha de frente é feito de forma diferente da dos Membros integrais na organização. Enquanto os Membros integrais são cobrados com base em sua atividade no Slack no período anterior de 28 dias, os Membros da linha de frente são cobrados pelo total de usuários atribuídos, sendo eles ativos ou não. Você será cobrado por qualquer Membro da linha de frente até que ele seja desativado.

Ao revisar os direitos de uso em seu extrato de faturamento, você verá um item separado para “Usuários atribuídos ao Slack para trabalhadores da linha de frente”. Isso acompanhará o número de Membros da linha de frente cobrados e essa quantidade será ajustada de acordo com o cronograma estabelecido no contrato do Enterprise+.

