Comprendere la fatturazione per i membri in prima linea
Comprendere la fatturazione per i membri in prima linea
La Prima Linea è una componente aggiuntiva che permette alle organizzazioni di portare su una versione semplificata di Slack i suoi dipendenti della vendita al dettaglio, gli operai, gli operatori sanitari e i lavoratori sul campo e a un prezzo più basso.
Prezzi e disponibilità
La componente aggiuntiva In Prima Linea è disponibile con un piano Enterprise+. Una volta che In Prima Linea viene attivato per la tua organizzazione, puoi aggiungere i membri in prima linea a un pezzo più basso per persona rispetto ai membri effettivi. Per i prezzi esatti, contatta il tuo account executive.
I membri in prima linea hanno accesso a una serie di funzioni limitate che permettono loro di focalizzarsi solo su quello che devono fare in Slack. A seconda della grandezza della tua organizzazione e del numero di membri effettivi che hai, potresti non poter attivare In Prima Linea o avere un limite specifico di membri in prima linea.
Come vengono fatturati i membri in prima linea
I membri in prima linea vengono fatturati in modo diverso rispetto ai membri effettivi della tua organizzazione. Se i membri effettivi vengono fatturati in base alla loro attività su Slack nei 28 giorni prima, i membri in prima linea vengono fatturati in base al numero totale di utenti assegnati che possiedi, siano o meno attivi. Verrai fatturato per ogni membro in prima linea a meno che non vengano disattivati.
Quando revisioni i servizi inclusi nel tuo estratto conto, vedrai una voce separata denominata “Utenti Slack Frontline assegnati”. In questo modo verrà monitorato il numero di membri Frontline per i quali ti viene addebitato il costo, e tale numero verrà adeguato in base al programma stabilito nel tuo contratto Enterprise+.
Chi può utilizzare questa funzione?
I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione
Disponibile per Enterprise+con il componente aggiuntivo di In Prima Linea