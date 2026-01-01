Quando um membro da sua organização desenvolve um app interno para o workspace, ele pode adicionar colaboradores para ajudar a gerenciar as configurações do app e as listas do Slack Marketplace. Se um app sofreu impacto após a desativação do membro original que o instalou, é possível adicionar um colaborador para reinstalar o app e cuidar do funcionamento dele.

O que esperar

Os colaboradores existentes podem adicionar outros com a lista de apps que gerenciam.

Quando todos os colaboradores internos de um app são desativados, os proprietários ou outros membros com permissão para gerenciar apps precisam adicionar a si mesmos como colaboradores para reinstalar o app.

nos planos Business+, você só pode se adicionar como colaborador de um app interno se uma solicitação para exportar dados de todos os canais e conversas foi aprovada no workspace.

Observação: os colaboradores de um app podem gerenciar as configurações dele no Slack, mas é necessário dar acesso ao código do app pela plataforma de hospedagem.

Adicionar você mesmo como colaborador

Plano Business+ Planos Empresariais Os proprietários de workspaces e outros membros com permissão para gerenciar apps podem adicionar a si mesmos como colaboradores de apps internos: No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Apps e fluxos de trabalho. Clique em Apps internos na coluna esquerda. Na lista, localize o app ao qual você quer adicionar um colaborador. Para ver os colaboradores atuais, clique no número na coluna Colaboradores. Clique no ícone de três pontos ao lado do nome do app, selecione Adicionar a mim mesmo como colaborador e clique em Adicionar a mim mesmo. Nível organizacional Os proprietários de organizações e outros membros com permissão para gerenciar apps podem adicionar a si mesmos como colaboradores de apps internos no nível organizacional: No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Na barra lateral, clique em Integrações e selecione Apps instalados. Clique no ícone de três pontos ao lado de um app, selecione Adicionar a mim mesmo como colaborador e clique em Adicionar a mim mesmo. O app agora vai aparecer na lista de apps que você gerencia. Para adicionar outros colaboradores e/ou reinstalar o app, selecione-o e escolha Colaboradores ou Instalar app. Nível do workspace Os proprietários de workspaces e outros membros com permissão para gerenciar apps podem adicionar a si mesmos como colaboradores de apps internos no nível do workspace: No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações do workspace. (Se você gerencia mais de um workspace, selecione um no menu suspenso.) Na barra lateral esquerda, abaixo de Conta, selecione Integrações. Se a barra lateral esquerda não aparecer, selecione Menu no canto superior esquerdo para encontrá-la. Selecione Apps internos na barra lateral e localize o app ao qual você quer adicionar um colaborador na lista. Para ver os colaboradores atuais, clique no número na coluna Colaboradores. Clique no ícone de três pontos ao lado do nome do app, selecione Adicionar a mim mesmo como colaborador e clique em Adicionar a mim mesmo. O app agora vai aparecer na lista de apps que você gerencia. Para adicionar outros colaboradores e/ou reinstalar o app, selecione-o e escolha Colaboradores ou Instalar app.

Dica: para proteger seu workspace, escolha bem as pessoas que você adiciona como colaboradoras do app.

Reinstalar o app

Após você adicionar a si mesmo como colaborador, o app vai aparecer na lista de apps que você gerencia. Continue lendo para saber como reinstalar o app.

No computador, clique no nome do workspace na barra lateral.

Selecione Ferramentas e configurações e depois clique em Gerenciar apps para abrir o Slack Marketplace. Clique em Desenvolver, no canto superior direito, para acessar a lista de apps que você gerencia. Selecione o app que você quer reinstalar na lista e clique em Instalar no workspace. Clique em Permitir para concluir a instalação.

Observação: os colaboradores de um app não têm acesso ao código dele nem às plataformas de hospedagem.