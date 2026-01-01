Como adicionar colaboradores de apps internos
Quando um membro da sua organização desenvolve um app interno para o workspace, ele pode adicionar colaboradores para ajudar a gerenciar as configurações do app e as listas do Slack Marketplace. Se um app sofreu impacto após a desativação do membro original que o instalou, é possível adicionar um colaborador para reinstalar o app e cuidar do funcionamento dele.
O que esperar
- Os colaboradores existentes podem adicionar outros com a lista de apps que gerenciam.
- Quando todos os colaboradores internos de um app são desativados, os proprietários ou outros membros com permissão para gerenciar apps precisam adicionar a si mesmos como colaboradores para reinstalar o app.
- nos planos Business+, você só pode se adicionar como colaborador de um app interno se uma solicitação para exportar dados de todos os canais e conversas foi aprovada no workspace.
Observação: os colaboradores de um app podem gerenciar as configurações dele no Slack, mas é necessário dar acesso ao código do app pela plataforma de hospedagem.
Adicionar você mesmo como colaborador
Plano Business+
Planos Empresariais
Os proprietários de workspaces e outros membros com permissão para gerenciar apps podem adicionar a si mesmos como colaboradores de apps internos:
- No computador, clique em Administrador na barra lateral.
- No menu, selecione Apps e fluxos de trabalho.
- Clique em Apps internos na coluna esquerda.
- Na lista, localize o app ao qual você quer adicionar um colaborador. Para ver os colaboradores atuais, clique no número na coluna Colaboradores.
- Clique no ícone de três pontos ao lado do nome do app, selecione Adicionar a mim mesmo como colaborador e clique em Adicionar a mim mesmo.
Nível organizacional
Os proprietários de organizações e outros membros com permissão para gerenciar apps podem adicionar a si mesmos como colaboradores de apps internos no nível organizacional:
- No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
- Na barra lateral, clique em Integrações e selecione Apps instalados.
- Clique no ícone de três pontos ao lado de um app, selecione Adicionar a mim mesmo como colaborador e clique em Adicionar a mim mesmo.
- O app agora vai aparecer na lista de apps que você gerencia. Para adicionar outros colaboradores e/ou reinstalar o app, selecione-o e escolha Colaboradores ou Instalar app.
Nível do workspace
Os proprietários de workspaces e outros membros com permissão para gerenciar apps podem adicionar a si mesmos como colaboradores de apps internos no nível do workspace:
- No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações do workspace. (Se você gerencia mais de um workspace, selecione um no menu suspenso.)
- Na barra lateral esquerda, abaixo de Conta, selecione Integrações. Se a barra lateral esquerda não aparecer, selecione Menu no canto superior esquerdo para encontrá-la.
- Selecione Apps internos na barra lateral e localize o app ao qual você quer adicionar um colaborador na lista. Para ver os colaboradores atuais, clique no número na coluna Colaboradores.
- Clique no ícone de três pontos ao lado do nome do app, selecione Adicionar a mim mesmo como colaborador e clique em Adicionar a mim mesmo.
- O app agora vai aparecer na lista de apps que você gerencia. Para adicionar outros colaboradores e/ou reinstalar o app, selecione-o e escolha Colaboradores ou Instalar app.
Dica: para proteger seu workspace, escolha bem as pessoas que você adiciona como colaboradoras do app.
Reinstalar o app
Após você adicionar a si mesmo como colaborador, o app vai aparecer na lista de apps que você gerencia. Continue lendo para saber como reinstalar o app.
- No computador, clique no nome do workspace na barra lateral.
- Selecione Ferramentas e configurações e depois clique em Gerenciar apps para abrir o Slack Marketplace.
- Clique em Desenvolver, no canto superior direito, para acessar a lista de apps que você gerencia.
- Selecione o app que você quer reinstalar na lista e clique em Instalar no workspace.
- Clique em Permitir para concluir a instalação.
Observação: os colaboradores de um app não têm acesso ao código dele nem às plataformas de hospedagem.
Quem pode usar este recurso?
- Proprietários de organizações, proprietários de workspaces e membros que colaboram em apps
- Disponível nos planos Business+ e Enterprise