Aggiungere collaboratori delle app interne
Quando un membro dell’organizzazione sviluppa un’app interna per la tua area di lavoro, può aggiungere dei collaboratori che aiutino a gestire le impostazioni dell’app e gli elenchi di Slack Marketplace. Se un’app viene interessata dopo la disattivazione del membro originale che l’ha installata, puoi aggiungere un collaboratore per reinstallare l’app e accertarti che continui a funzionare.
Cosa puoi aspettarti
- I collaboratori esistenti possono aggiungere altri collaboratori dall’elenco delle app che gestiscono.
- Quando tutti i collaboratori di un’app interna vengono disattivati, i proprietari (o altri membri con l’autorizzazione di gestire le app) dovranno aggiungersi come collaboratori per reinstallarla.
- Con i piani Business+, puoi aggiungerti come collaboratore a un'app interna solo se è stata approvata una richiesta di esportazione di dati da tutti i canali e le conversazioni per la tua area di lavoro.
Nota: i collaboratori delle app possono gestire le impostazioni di un’app in Slack, ma l’accesso al codice sottostante dell’app deve essere garantito tramite la piattaforma di hosting.
Aggiungere te stesso come collaboratore
Piano Business+
Piano Enterprise
I proprietari dell’area di lavoro e i membri con l’autorizzazione a gestire le app possono aggiungersi come collaboratori alle app interne:
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona App e workflow dal menu.
- Clicca su App interne nella colonna a sinistra.
- Dall’elenco, individua l’app a cui vuoi aggiungere un collaboratore. Per visualizzare i collaboratori attuali, fai clic sul numero nella colonna Collaboratori.
- Fai clic sull’icona dei tre puntini accanto al nome dell’app, seleziona Aggiungimi come collaboratore, quindi fai clic su Aggiungimi.
Livello organizzazione
I proprietari dell’organizzazione e i membri con l’autorizzazione per gestire le app possono aggiungersi come collaboratori alle app interne a livello di organizzazione:
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Integrazioni nella barra laterale, quindi seleziona App installate.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto a un’app, seleziona Aggiungimi come collaboratore, quindi fai clic su Aggiungimi.
- L’app comparirà ora nell’elenco delle app che gestisci. Per aggiungere altri collaboratori e/o reinstallare l’app, seleziona l’app, quindi scegli Collaboratori o Installa app.
Livello area di lavoro
I proprietari dell’area di lavoro e i membri con l’autorizzazione per gestire le app possono aggiungersi come collaboratori alle app interne a livello di area di lavoro:
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore del mouse su Strumenti e impostazioni, poi fai clic su Impostazioni area di lavoro. Se gestisci più di un’area di lavoro, scegline una dal menu a discesa.
- In Account nella barra laterale sinistra, seleziona Integrazioni. Se non vedi la barra laterale sinistra, scegli Menu nell’angolo in alto a sinistra per trovarla.
- Seleziona App interne nella barra laterale e, dall’elenco, individua l’app a cui vuoi aggiungere un collaboratore. Per visualizzare i collaboratori attuali, fai clic sul numero nella colonna Collaboratori.
- Fai clic sull’icona dei tre puntini accanto al nome dell’app, seleziona Aggiungimi come collaboratore, quindi fai clic su Aggiungimi.
- L’app comparirà ora nell’elenco delle app che gestisci. Per aggiungere altri collaboratori e/o reinstallare l’app, seleziona l’app, quindi scegli Collaboratori o Installa app.
Suggerimento: per mantenere sicura la tua area di lavoro, assicurati di selezionare con cura chi aggiungi come collaboratore dell’app.
Reinstallare l’app
Una volta che ti sei aggiunto come collaboratore, l’app apparirà nell’elenco delle app che gestisci. Continua a leggere per scoprire come reinstallare l’app.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci app per aprire Slack Marketplace.
- Clicca su Crea nell’angolo in alto a destra per accedere all’elenco delle app che gestisci.
- Dall’elenco, seleziona l’app da reinstallare, quindi fai clic su Installa nell’area di lavoro.
- Fai clic su Consenti per completare l’installazione.
Nota: i collaboratori delle app non hanno accesso al codice dell’app né alle piattaforme di hosting.
Chi può utilizzare questa funzione?
- I proprietari org, i proprietari area di lavoro e i membri che collaborano alle app
- Disponibile per i piani Business+ ed Enterprise