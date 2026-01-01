Falls du Teil einer Enterprise-Organisation bist, kannst du kontrollieren, wie Mitglieder deinen Workspace finden und diesem beitreten.



Finde die richtige Form des Zugangs:

Offen

Jeder in deiner Organisation kann diesen Workspace sehen und ihm beitreten.

Jeder in deiner Organisation kann diesen Workspace sehen und ihm beitreten. Auf Anfrage

Jedes Organisationsmitglied kann eine Beitrittsanfrage für diesen Workspace stellen.

Jedes Organisationsmitglied kann eine Beitrittsanfrage für diesen Workspace stellen. Nur auf Einladung

Jedes Organisationsmitglied kann zum Beitritt eingeladen werden (kann die Genehmigung der bzw. des Workspace-Inhaber:in/-Administrator:in erfordern) oder zum Workspace hinzugefügt werden (von einer bzw. einem Organisationsinhaber:in/-administrator:in).

Jedes Organisationsmitglied kann zum Beitritt eingeladen werden (kann die Genehmigung der bzw. des Workspace-Inhaber:in/-Administrator:in erfordern) oder zum Workspace hinzugefügt werden (von einer bzw. einem Organisationsinhaber:in/-administrator:in). Verborgen

Mitglieder können den Workspace nicht sehen und müssen (von Workspace-Inhaber:innen bzw. -Administrator:innen) zum Beitritt eingeladen oder (von Organisationsinhaber:innen bzw. -administrator:innen) hinzugefügt werden.

Hinweis: Mitglieder können andere Org-Mitglieder in den Workspace einladen, wenn die Einstellung zum Senden von Einladungen durch Mitglieder aktiviert ist.

Tipp: Mitglieder finden weitere Informationen in Workspaces in Einer Enterprise-Organisation beitreten oder sie verlassen.



Deine Zugangseinstellungen festlegen

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen. Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Workspace-Einstellungen. (Wenn du mehr als einen Workspace verwaltest, wähle einen aus dem Drop-down-Menü aus.) Klicke neben Workspace-Zugang auf Erweitern. Wähle aus, wie Leute diesen Workspace finden und ihm beitreten können. Klicke auf Speichern.

Tipp: Füge eine Beschreibung über deinen Workspace hinzu, um Organisationsmitgliedern zu helfen, die richtigen Workspaces zu finden und ihnen beizutreten. Klicke in den Workspace-Einstellungen auf Workspace-Info ändern.



Beitrittsanfragen genehmigen

Beitrittsanfragen für deinen Workspace erscheinen in einem Channel deiner Wahl.

Jede Person in diesem Channel kann eine neue Anfrage genehmigen. Klicke zum Genehmigen oder Ablehnen einer Anfrage auf Zum Workspace hinzufügen bzw. Nicht zum Workspace hinzufügen.