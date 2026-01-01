Emojis sind eine Variante gängiger Emoticons. In Slack sind Emojis sowohl unterhaltsam als auch praktisch für effizienteres Arbeiten: Verwende sie, um deine Nachrichten ansprechender zu gestalten, oder antworte mit Emoji-Reaktionen schnell auf eine Nachricht.

Tipp: Erfahre, wie du eigene benutzerdefinierte Emojis und Aliasse zu deinem Workspace hinzufügst oder deine Emoji-Einstellungen verwaltest.



Emojis zu deinen Nachrichten hinzufügen

Es gibt zwei Möglichkeiten, um deinen Nachrichten Emojis hinzuzufügen: Du kannst einen Emoji-Code eingeben oder ein Emoji im Menü auswählen.



Tippe den Code für ein Emoji ein Gib einen Standard-Emoji-Code in das Nachrichtenfeld auf jeglichem Gerät ein. Verwende dabei einen Doppelpunkt, gefolgt vom Code oder dem Emoji-Alias. Wenn du den genauen Emoji-Code nicht kennst, kannst du nach einem Wort suchen, um das gesuchte Emoji zu finden.

Wähle ein Emoji im Menü aus.

Desktop iOS Android Klicke auf das Smiley-Symbol im Nachrichtenfeld, um das Menü zu öffnen. Nutze die Symbole im oberen Bereich des Menüs, um die Kategorien zu durchsuchen, oder suche einen Emoji-Code. Klicke auf ein Emoji, um es zu deiner Nachricht hinzuzufügen. Tipp: Klicke auf das 🖐 Hand-Emoji unten rechts im Emoji-Menü, um einen Standard-Hautton auszuwählen. Du kannst auch rechtsklicken, um den Hautton für Emojis mit mehreren Personen anzupassen. Tippe auf das Nachrichtenfeld, um deine Tastatur zu öffnen. Tippe auf den Emoji- oder Globus-Button auf der Tastatur. Tippe auf ein Emoji, um es zu deiner Nachricht hinzuzufügen. Hinweis: Anhand der Schritte oben kannst du auf iOS-Emojis zugreifen. Gib den Emoji-Code in das Nachrichtenfeld ein, um Slack-Emojis zu verwenden. Tippe auf das Smiley-Symbol im Nachrichtenfeld, um das Menü zu öffnen. Tippe auf ein Emoji, um es zu deiner Nachricht hinzuzufügen.



Reagiere mit einem Emoji auf eine Nachricht.

Oftmals kann eine weitere Nachricht durch eine Emoji-Reaktion ersetzt werden. Du kannst mit dem Mauszeiger über Reaktionen in einer Unterhaltung fahren oder sie antippen und halten, um zu sehen, wer sie hinzugefügt hat.



Reaktionen hinzufügen

Desktop iOS Android Bewege den Cursor über die Nachricht, zu der du eine Reaktion hinzufügen möchtest. Klicke auf das Reaktion hinzufügen-Symbol und wähle eine Option aus. Tippe die Nachricht an, zu der du eine Reaktion hinzufügen möchtest, und halte sie gedrückt. Wähle oben im Menü eine häufig verwendete Reaktion aus, oder tippe auf das

Reaktion hinzufügen-Symbol, um nach einer anderen zu suchen. Tippe die Nachricht an, zu der du eine Reaktion hinzufügen möchtest, und halte sie gedrückt. Wähle oben im Menü eine häufig verwendete Reaktion aus, oder tippe auf das

Reaktion hinzufügen-Symbol, um nach einer anderen zu suchen.

Alle Reaktionen, die du Nachrichten hinzufügst, werden blau hervorgehoben. Klicke oder tippe einfach auf die Reaktion, um sie aus der Nachricht zu entfernen.

So funktioniert es

Tipp: Mit One-Click-Emoji-Reaktionen kannst du schnell auf eine Nachricht reagieren, wenn du den Mauszeiger mit einem vorgeschlagenen Emoji über die Nachricht bewegst. Erfahre mehr darüber, wie du One-Click-Emoji-Reaktionen aktivieren und anpassen kannst.



Mit Emoji auf Inhalte in einem Canvas reagieren

Auf dem Desktop kannst du statt eines Kommentars ein Emoji verwenden, um auf den Text in einem Canvas zu reagieren.