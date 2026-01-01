Gli emoji sono una variante delle emoticon più comuni. In Slack, gli emoji sono divertenti ma anche utili per lavorare: usali per arricchire i tuoi messaggi o aggiungi reazioni con emoji per rispondere rapidamente ai messaggi.
Puoi aggiungere emoji ai tuoi messaggi in due modi: digitando il codice emoji o selezionando un emoji dal menu.
Digitare il codice emoji
Su qualsiasi dispositivo puoi digitare il codice di un emoji standard nel campo messaggio, utilizzando i due punti : seguiti dal codice ossia l’alias dell’emoji. Se non conosci il codice esatto dell’emoji, puoi cercare una parola per trovare l’emoji desiderato.
Selezionare un emoji dal menu
Desktop
iOS
Android
Clicca sull’icona con la faccina sorridente nel campo messaggio per aprire il menu.
Utilizza le icone nella parte alta del menu per navigare tra le categorie o cerca un codice emoji.
Clicca su un emoji per aggiungerlo al messaggio.
Suggerimento: Clicca sull’emoji mano 🖐 nell’angolo in basso a destra del menu degli emoji per selezionare una carnagione predefinita. Puoi anche cliccare con il tasto destro per personalizzare la carnagione per gli emoji con più persone.
Tocca il campo messaggio per aprire la tastiera.
Tocca il pulsante emoji o il tasto globo sulla tastiera.
Tocca un emoji per aggiungerlo al messaggio.
Nota: i passaggi illustrati in alto ti permettono di accedere agli emoji iOS. Per utilizzare gli emoji Slack, digita il codice emoji nel campo messaggio.
Tocca l’icona con la faccina sorridente nel campo messaggio per aprire il menu.
Tocca un emoji per aggiungerlo al messaggio.
Reagire a un messaggio con un emoji
Spesso, una reazione con emoji può sostituire un messaggio di risposta. In una conversazione, puoi passare il puntatore sulle reazioni o toccarle e tenerle premute per vedere chi le ha aggiunte.
Aggiungi una reazione
Desktop
iOS
Android
Sposta il puntatore sul messaggio a cui vuoi aggiungere una reazione.
Clicca sull’iconaAggiungi reazione e seleziona un’opzione.
Tocca e tieni premuto il messaggio a cui vuoi aggiungere una reazione.
Scegli una reazione usata di frequente nella parte superiore del menu, o tocca l’ icona Aggiungi reazione per trovarne un’altra.
Tocca e tieni premuto il messaggio a cui vuoi aggiungere una reazione.
Scegli una reazione usata di frequente nella parte superiore del menu, o tocca l’ icona Aggiungi reazione per trovarne un’altra.
Le reazioni che aggiungi ai messaggi verranno evidenziate in blu. Clicca sulla reazione o toccala per rimuoverla dal messaggio.