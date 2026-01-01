Organisationsinhaber:innen, Organisationsadministrator:innen und Integrations-Administrator:innen können Apps für ihre Enterprise-Organisation im Ordner Integrationen des Administratoren-Dashboards anzeigen und verwalten.



So funktioniert es

Bestimmte Apps auf Organisationsebene anzeigen und installieren und anschließend zu Workspaces hinzufügen.

Apps für Workspace-Inhaber:innen genehmigen, damit diese sie installieren können, wann immer sie möchten.

Apps einschränken, damit sie nicht in Workspaces in deiner Organisation installiert werden können.

Hinweis: Apps, die die Admin-, Discovery- oder SCIM-APIs verwenden, können auf die Daten zugreifen, die sie in einer Organisation benötigen, sobald sie auf der Organisationsebene installiert sind. Sie müssen nicht explizit zu einem Workspace hinzugefügt werden.



Apps in deiner Organisation anzeigen

Nutze den Ordner Integrationen des Administratoren-Dashboards, um Apps in allen Workspaces deiner Organisation anzuzeigen. Wähle Installierte Apps aus, um App-Installationen auf Organisations- und Workspace-Ebene mit folgenden Angaben anzuzeigen:

Installiert in Wenn eine App in einem Workspace installiert ist, wird der Name des Workspace angezeigt. Wenn eine App in mehr als einem Workspace installiert ist, wird die Gesamtanzahl an Workspaces angezeigt. Klicke auf den Namen einer App, um eine Liste aller Workspaces anzuzeigen, in denen sie installiert wurde, wann sie installiert wurde und von wem. Quelle Anhand der Quelle erfährst du, woher eine App stammt. Apps können aus dem Slack Marketplace stammen, interne Apps sein, wenn sie von jemandem in deiner Organisation erstellt wurden, oder verteilte Apps sein, wenn ein:e Entwickler:in sie nicht zur Überprüfung an das App-Verzeichnis von Slack übermittelt hat. Zugriffsebene Die Zugriffsebene einer App sagt dir, wie sie installiert wurde. Apps werden entweder auf Organisations- oder Workspace-Ebene installiert. App-Lösung Verrät dir, ob eine App für deine Organisation verfügbar ist. Genehmigte Apps können in jedem Workspace installiert werden, eingeschränkte Apps hingegen nicht. Apps mit einer Richtlinie Nach Workspace festlegen können von einzelnen Workspace-Inhaber genehmigt oder eingeschränkt werden.

Tipp: Klicke in der oberen linken Ecke des Ordners Installierte Apps auf CSV exportieren, um eine Liste der in deiner Organisation installierten Apps vom Administratoren-Dashboard aus zu exportieren.



Eine App auf Organisationsebene installieren

Organisationsinhaber:innen und Organisationsadministrator:innen (jedoch keine Integrationsadministrator:innen) können Apps auf Organisationsebene installieren.

Schritt 1: Eine App auswählen und installieren

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen. Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Integrationen. Klicke auf Apps verwalten oben rechts und wähle dann Eine App installieren. Suche und wähle die App aus, die du installieren möchtest. Klicke auf Weiter. Abhängig von der zu installierenden App wirst du möglicherweise aufgefordert, zusätzliche Schritte auszuführen, bevor du fortfahren kannst. Klicke auf Zulassen, um der App Zugriff auf deine Organisation zu gewähren.

Slack sendet allen Organisationsinhaber:innen und -administrator:innen eine Nachricht, um sie darüber zu informieren, dass die App installiert wurde. Sobald du der App Zugriff auf deine Organisation gewährt hast, kannst du zum Administratoren-Dashboard zurückkehren, um die App zu Workspaces hinzuzufügen.

Hinweis: Wenn du eine App auf Organisationsebene installierst, die bereits zu Workspaces hinzugefügt wurde, können Mitglieder dieser Workspaces sie unterbrechungsfrei weiter verwenden.



Schritt 2: Apps zu Workspaces hinzufügen

Klicke im Ordner Integrationen des Administratoren-Dashboards auf den Tab Installierte Apps. Suche die App, die du zu Workspaces hinzufügen möchtest. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten rechts neben der App. Wähle Zu weiteren Workspaces hinzufügen. Aktiviere die Checkbox neben den Workspaces, zu denen du die App hinzufügen möchtest. Um die App automatisch zu allen neuen Workspaces hinzuzufügen, die in deiner Organisation erstellt werden, aktiviere die Checkbox neben Standard für zukünftige Workspaces. Klicken Sie auf Weiter. Aktiviere die Checkbox neben Ich bin bereit, diese App hinzuzufügen. Klicke auf App hinzufügen.

Slackbot sendet eine Nachricht an alle Organisationsinhaber:innen und -administrator:innen, wenn die App zu den von dir ausgewählten Workspaces hinzugefügt wurde. Sobald eine App zu Workspaces hinzugefügt wurde, können Mitglieder ihre Accounts verbinden, um die App zu nutzen.



Eine App auf Organisationsebene genehmigen oder einschränken

Organisationsinhaber:innen und Organisationsadministrator:innen (jedoch keine Integrationsadministrator:innen) können Apps auf Organisationsebene genehmigen oder einschränken.

Apps für deine Organisation genehmigen

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen. Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Integrationen. Klicke auf Apps verwalten oben rechts und wähle dann Eine App genehmigen. Suche und wähle die App aus, die du genehmigen möchtest. Überprüfe die Berechtigungsbereiche der App und klicke auf Genehmigen.

Tipp: Um diese Aktion rückgängig zu machen, klicke im Administratoren-Dashboard auf Lösungen und rufe dann den Tab Genehmigte Apps auf. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten rechts neben der App und wähle Genehmigung der App rückgängig machen aus.



Apps für deine Organisation einschränken

Wenn du eine App einschränkst, werden keine bestehenden Installationen der App aus den Workspaces deiner Organisation entfernt. Ein:e Workspace-Inhaber:in oder ein:e App-Manager:in muss die App aus dem Workspace entfernen.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen. Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Integrationen. Klicke auf Apps verwalten oben rechts und wähle dann Eine App einschränken. Suche und wähle die App aus, die du einschränken möchtest. Klicke auf Einschränken.

Tipp: Um diese Aktion rückgängig zu machen, klicke im Administratoren-Dashboard auf Lösungen und rufe dann den Tab Eingeschränkte Apps auf. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten rechts neben der App und wähle Einschränkung der App rückgängig machen aus.



Verwalten, wer bestimmte Apps verwenden darf

Standardmäßig stehen Apps allen Mitgliedern und Gästen in dem Workspace zur Verfügung, in dem sie installiert sind. Du kannst jedoch bestimmte Apps einschränken, um zu steuern, wie sie in deiner Organisation verwendet werden.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen. Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Integrationen. Klicke auf Installierte Apps. Wähle eine App aus der Liste aus und klicke dann oben auf der Seite auf den Tab Mitgliederberechtigungen. Klicke neben Wer hat die Berechtigung, eine Interaktion mit dieser App zu starten? auf Bearbeiten. Wähle aus, wer die App verwenden darf – Alle, Niemand oder Bestimmte Personen und Gruppen. Wenn du Bestimmte Personen und Gruppen auswählst, füge Mitglieder, IdP-Gruppen oder Benutzergruppen hinzu. Klicke auf Speichern.

Hinweis: Frontline-Mitglieder können nur Apps nutzen, für die keine Authentifizierung erforderlich ist.



Channel-Zugriff für Apps verwalten

Du kannst auch festlegen, zu welchen Channels Apps hinzugefügt werden dürfen. So kannst du beispielsweise KI-Apps in Channels einschränken, in denen die Nutzung von KI bereits blockiert wurde.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen. Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Integrationen. Klicke auf Installierte Apps. Wähle eine App aus der Liste aus und klicke dann oben auf der Seite auf den Tab Mitgliederberechtigungen. Klicke neben Wo kann diese App verwendet werden? auf Bearbeiten. Wähle aus, wo die App angezeigt werden soll – Alle Channels, Nur bestimmte Channels oder Alle Channels außer ... Wenn du Nur bestimmte Channels oder Alle Channels außer … auswählst, klicke auf Weiter und wähle dann die Channels aus, die du zulassen oder blockieren möchtest. Klicke auf Speichern.

Hinweis: Diese Funktionalität wird schrittweise eingeführt. Wir bitten um etwas Geduld, während wir die Option für alle berechtigten Kund:innen zur Verfügung stellen.



App-Anfragen auf Organisationsebene verwalten

Wenn die Entwicklerin bzw. der Entwickler einer App die Bereiche einer App ändert, nachdem sie für deine Organisation genehmigt oder eingeschränkt wurde, müssen Mitglieder die App möglicherweise erneut anfordern, damit du die neuen Bereiche überprüfen kannst. App-Anfragen werden in einer Nachricht von Slack an Organisationsinhaber:innen und -administrator:innen gesendet. Um Anfragen zu überprüfen, führe die folgenden Schritte aus:

Wenn du eine Anfrage erhältst, öffne die Benachrichtigung von Slack. Überprüfe die Anfrage. Wähle Für Organisation genehmigen oder Für Organisation einschränken. Wenn du Für Organisation einschränken auswählst, werden alle Mitglieder am Installieren der App gehindert.

Wenn eine Anforderung genehmigt oder abgelehnt wird, aktualisiert Slack die ursprüngliche Anforderungsnachricht, sodass alle Administratorinnen und Administratoren den Status sehen können. Wenn du die neuen Bereiche einer App einschränkst, können Mitglieder die bestehende Version der App weiterhin benutzen. Die aktualisierte Version kann allerdings weder installiert noch benutzt werden.

Tipp: Organisationsinhaber:innen und -administrator:innen können App-Upgrade-Anfragen über den Tab Anfragen im Ordner Integrationen des Administratoren-Dashboards anzeigen und verwalten, wo du auch dieAutomatisierungen für App-Anfragen konfigurieren kannst.



Eine App entfernen oder deinstallieren

Es gibt zwei Optionen, um auf Organisationsebene installierte Apps zu entfernen:

Die App aus Workspaces entfernen, die sie nicht mehr benötigen.

Die App aus deiner Organisation deinstallieren, um sie aus allen Workspaces zu entfernen.

Hinweis: Apps, die nicht auf Organisationsebene installiert sind, können nicht aus Workspaces entfernt oder über das Administratoren-Dashboard deinstalliert werden. Ein Workspace-Inhaber oder App-Manager muss die App entfernen.

Eine App aus einem Workspace entfernen

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen. Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Integrationen und wähle dann Installierte Apps aus. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten rechts neben der App, die du entfernen möchtest. Wähle Aus einem Workspace entfernen. Aktiviere die Checkbox neben jedem Workspace, aus dem du die App entfernen möchtest. Klicken Sie auf Weiter. Aktiviere die Checkbox neben Ich bin bereit, diese App zu entfernen und klicke dann auf App entfernen.

Slack sendet eine Benachrichtigung an alle Organisationsinhaber:innen und -administrator:innen, wenn die App aus den von dir ausgewählten Workspaces entfernt wurde.



Eine App in deiner Organisation deinstallieren

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen. Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Integrationen und wähle dann Installierte Apps aus. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten rechts neben der App, die du deinstallieren möchtest. Wähle Aus deiner Organisation deinstallieren. Aktiviere die Checkbox neben Ich möchte diese App aus meiner Organisation deinstallieren und klicke auf Deinstallieren.

Slack sendet eine Benachrichtigung an alle Organisationsinhaber:innen und -administrator:innen, wenn die App in deiner Organisation deinstalliert wurde.