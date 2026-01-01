Las aplicaciones son servicios de terceros que puedes conectar a tu espacio de trabajo de Slack. Cada aplicación cuenta con un conjunto de ámbitos de autorización que te permite conocer a qué información puede acceder la aplicación en Slack y cómo puede utilizar dicha información. Esta guía te ayudará a entender los permisos de las aplicaciones y cómo evaluarlos.



Información general de los permisos de las aplicaciones

Los ámbitos de una aplicación dependen del tipo de fines para los que se diseñó. Las aplicaciones suelen hacer tres cosas en Slack:

Ver información

Publicar información

Realizar acciones

Nota: Te recomendamos que solo elijas herramientas y servicios en los que confíes cuando instales aplicaciones en Slack. Antes de añadir una aplicación, puedes revisar su política de privacidad en la página de la aplicación de Slack Marketplace.

Cómo evaluar los permisos de las aplicaciones

Debes tener en cuenta dos cosas a la hora de evaluar los permisos de una aplicación:

A qué información en Slack tendrá acceso la aplicación, como los perfiles de los miembros, los nombres de los canales, los mensajes o los archivos.

Qué puede hacer la aplicación con la información a la que tiene acceso, como publicar mensajes, modificar contenido o crear canales.

Aplicaciones instaladas

Si una aplicación ya está instalada en tu espacio de trabajo, búscala en la pestaña Aplicaciones instaladas de la página Aplicaciones de tu espacio de trabajo en Slack Marketplace para saber quién la instaló y a qué información puede acceder.

Nuevas aplicaciones

Antes de instalar una aplicación o aprobar una solicitud de instalación de una aplicación, verás una lista completa de los permisos que solicita, como qué información puede ver y qué acciones puede realizar en tu espacio de trabajo.

Las aplicaciones pueden realizar acciones en nombre de un usuario o en nombre de la aplicación. Por ejemplo, una aplicación puede solicitar permiso para acceder a mensajes en canales a los que pertenece un usuario o publicar mensajes en su nombre. Las aplicaciones también pueden realizar acciones con independencia de los usuarios, como añadir comandos de barra diagonal o publicar mensajes como la aplicación.

Bots

Hay aplicaciones que crean usuarios bot en Slack. Los bots pueden acceder a la misma información que los miembros del espacio de trabajo y pueden realizar las mismas acciones que los miembros.

Si la aplicación que estás instalando solicita el ámbito de bot, eso significa que es una aplicación de una versión anterior que puede tener acceso a una amplia gama de acciones e información en Slack. Las aplicaciones de las versiones más nuevas solicitarán un conjunto de ámbitos más limitado que permita a los bots acceder a acciones e información específicas, independientemente de si una aplicación ha actualizado su usuario bot o no.

Agentes

Algunas aplicaciones funcionan como agentes capaces de realizar acciones de forma autónoma en Slack en tu nombre. Al igual que los bots, los agentes pueden leer mensajes, publicar novedades, unirse a canales e interactuar con otras aplicaciones. A diferencia de los bots, pueden tomar decisiones en varios pasos y llevar a cabo tareas complejas en función de los objetivos que defináis tú o tu administrador.

Los permisos de los agentes dependen de los ámbitos autorizados para la aplicación y no se ven afectados por las restricciones aplicadas a la IA nativa de Slack..



Cómo ver los tipos de acceso

Los tipos de acceso te ayudan a comprender el tipo de información que una aplicación puede ver en Slack. Los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden filtrar las aplicaciones por tipo de acceso en las pestañas Aplicaciones aprobadas, Aplicaciones restringidas o Aplicaciones instaladas en la página Aplicaciones de Slack Marketplace: