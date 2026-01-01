Las aplicaciones son servicios de terceros que puedes conectar a tu espacio de trabajo de Slack. Cada aplicación cuenta con un conjunto de ámbitos de autorización que te permite conocer a qué información puede acceder la aplicación en Slack y cómo puede utilizar dicha información. Esta guía te ayudará a entender los permisos de las aplicaciones y cómo evaluarlos.
Información general de los permisos de las aplicaciones
Los ámbitos de una aplicación dependen del tipo de fines para los que se diseñó. Las aplicaciones suelen hacer tres cosas en Slack:
Ver información
Publicar información
Realizar acciones
Nota: Te recomendamos que solo elijas herramientas y servicios en los que confíes cuando instales aplicaciones en Slack. Antes de añadir una aplicación, puedes revisar su política de privacidad en la página de la aplicación de Slack Marketplace.
Cómo evaluar los permisos de las aplicaciones
Debes tener en cuenta dos cosas a la hora de evaluar los permisos de una aplicación:
A qué información en Slack tendrá acceso la aplicación, como los perfiles de los miembros, los nombres de los canales, los mensajes o los archivos.
Qué puede hacer la aplicación con la información a la que tiene acceso, como publicar mensajes, modificar contenido o crear canales.
Aplicaciones instaladas
Si una aplicación ya está instalada en tu espacio de trabajo, búscala en la pestaña Aplicaciones instaladas de la página Aplicaciones de tu espacio de trabajo en Slack Marketplace para saber quién la instaló y a qué información puede acceder.
Las aplicaciones pueden realizar acciones en nombre de un usuario o en nombre de la aplicación. Por ejemplo, una aplicación puede solicitar permiso para acceder a mensajes en canales a los que pertenece un usuario o publicar mensajes en su nombre. Las aplicaciones también pueden realizar acciones con independencia de los usuarios, como añadir comandos de barra diagonal o publicar mensajes como la aplicación.
Bots
Hay aplicaciones que crean usuarios bot en Slack. Los bots pueden acceder a la misma información que los miembros del espacio de trabajo y pueden realizar las mismas acciones que los miembros.
Si la aplicación que estás instalando solicita el ámbito de bot, eso significa que es una aplicación de una versión anterior que puede tener acceso a una amplia gama de acciones e información en Slack. Las aplicaciones de las versiones más nuevas solicitarán un conjunto de ámbitos más limitado que permita a los bots acceder a acciones e información específicas, independientemente de si una aplicación ha actualizado su usuario bot o no.
Agentes
Algunas aplicaciones funcionan como agentes capaces de realizar acciones de forma autónoma en Slack en tu nombre. Al igual que los bots, los agentes pueden leer mensajes, publicar novedades, unirse a canales e interactuar con otras aplicaciones. A diferencia de los bots, pueden tomar decisiones en varios pasos y llevar a cabo tareas complejas en función de los objetivos que defináis tú o tu administrador.
Los tipos de acceso te ayudan a comprender el tipo de información que una aplicación puede ver en Slack. Los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden filtrar las aplicaciones por tipo de acceso en las pestañas Aplicaciones aprobadas, Aplicaciones restringidas o Aplicaciones instaladas en la página Aplicaciones de Slack Marketplace:
Haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo en la barra lateral.
Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes.
Selecciona Ajustes y administración en el menú y, a continuación, haz clic en Gestionar aplicaciones para abrir Slack Marketplace.
Haz clic en Aplicaciones instaladas en la parte superior de la barra lateral izquierda.
Haz clic en el menú desplegable que aparece bajo Tipos de acceso para ver las aplicaciones con distintos tipos de acceso.