Transfiere tus archivos a Slack con aplicaciones de almacenamiento y uso compartido de archivos para mantener todo tu trabajo en un solo lugar. Con las aplicaciones de almacenamiento de archivos creadas por Slack, puedes compartir un enlace a un archivo para obtener una vista previa directamente en Slack y colaborar en tiempo real. Visita Slack Marketplace para obtener una lista completa de las aplicaciones de administración de archivos o sigue leyendo para conocer los detalles de las aplicaciones creadas por Slack.

Google Drive para Slack

Instala la aplicación Google Drive para Slack para transferir archivos importantes de tu Google Drive a Slack. Cuando compartas un archivo desde Google Drive, mostraremos una vista previa y haremos que cualquier persona pueda buscarlo en Slack.

Obtén más información acerca de Google Drive para Slack.

OneDrive y SharePoint para Slack

Administra y aloja tus archivos con OneDrive o SharePoint y, a continuación, compártelos en Slack para agregar contexto a tus conversaciones. Será fácil buscar tus archivos y previsualizarlos en Slack, mientras estén almacenados en la nube de Microsoft.

Obtén más información acerca de OneDrive y SharePoint para Slack.