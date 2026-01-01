Los desarrolladores de tu organización pueden crear aplicaciones en la plataforma Slack que incluyan pasos personalizados para los flujos de trabajo. El desarrollador y los colaboradores de la aplicación pueden establecer permisos para definir quién puede añadir los pasos personalizados de la aplicación a un flujo de trabajo, pero los administradores pueden limitar aún más el acceso si lo desean.

Consejo: También puedes administrar quién puede usar los pasos personalizados desde la sección Pasos, desencadenantes e integraciones del flujo de trabajo del panel de administración.



Restringir el acceso a los pasos personalizados

Puedes anular los permisos establecidos por los colaboradores de la aplicación para decidir quién puede utilizar un paso personalizado en los flujos de trabajo que creen.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones y flujos de trabajo en el menú para abrir Slack Marketplace. En la página Aplicaciones instaladas, selecciona una aplicación de la lista. En la página de la aplicación, haz clic en la pestaña Pasos. Junto al paso que desees administrar, haz clic en el ícono de tres puntos. Selecciona Editar quién puede usar este paso. Elige una opción del menú desplegable y haz clic en Guardar. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes en el menú y haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, haz clic en Integraciones. A continuación, haz clic en Aplicaciones instaladas. Selecciona una aplicación de la lista. En la página de la aplicación, haz clic en la pestaña Pasos. Junto al paso que desees administrar, haz clic en el ícono de tres puntos. Selecciona Editar quién puede usar este paso. Elige una opción del menú desplegable y haz clic en Guardar.

Nota: Restringir un paso no lo quitará de los flujos de trabajo existentes. Para evitar que las personas utilicen un flujo de trabajo con pasos restringidos, desinstala la aplicación de la que forman parte.